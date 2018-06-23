Откуда в магазинах водка по 9 гривень?

Десятки тысяч бутылок водки были изъяты работниками милиции со складов в пяти городах Украины в ходе оперативной проверки ликеро-водочных заводов. Поводом для этой операции стало предложение дешевой водки, заметно увеличившееся в последнее время в розничной торговле. Уже по первым итогам проверки можно говорить о реализации производителями горячительных напитков преступных схем (в частности, использование поддельных акцизных марок). Они обворовывают государство на миллиарды гривен и при этом отравляют людей некачественной водкой. Ежегодно от фальсифицированных алкогольных напитков умирает около 10 тысяч украинцев.

«Тот факт, что в магазинах появляется водка по цене ниже, чем экономически обоснованная минимальная, говорит о том, что эта ситуация связана с теневым оборотом на рынке алкоголя. Потому что официально изготовлять такую дешевую продукцию сложно и не рентабельно. Совет оптовиков и производителей алкоголя и табака обратился с официальным запросом к МВД Украины о проверке предприятий - основных производителей дешевой водки», - рассказывает директор Ассоциации СОВАТ Владимир Демчак .

На протяжении трех дней, с 10 по 12 июня, милиция «отрабатывала» восемь ликеро-водочных заводов в Донецке, Черкассах, Сумах, Харькове и Днепропетровске. Именно эти предприятия - основные поставщики дешевой водки в отечественные магазины. По данным СОВАТ, минимальная, экономически обоснованная цена за 0,5 литра водки составляет около 13 гривень. Каким образом в розницу попадают сорокаградусные напитки по цене от семи до девяти гривень, ярко продемонстрировала проверка, проведенная правоохранителями.

«Приобретенный оперативниками в ходе проверки товар был отправлен на экспертизу в налоговые органы, чтобы удостовериться в достоверности используемых акцизных марок. Как следствие, только на Золотоношскому (Черкасская область) ликеро-водочном заводе было изъято несколько тысяч бутылок с поддельными акцизными марками. Сейчас эта ситуация изучается дополнительно для решения относительно возбуждения уголовного дела», - прокомментировал действия силовых органов начальник Департамента Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины Леонид Скалозуб.

Но дело здесь не только в уклонении от налогообложения и недобросовестной конкуренции. Как правило, минимизация и уход от налогов производителями дешевой продукции свидетельствуют еще и о том, что у данного продукта есть серьезные проблемы с качеством. Впрочем, судя по отечественной статистике смертности населения от отравлений суррогатной водкой, дешевая водка и качество вообще несовместимы.

Проверка ликеро-водочных предприятий, откуда выходит очень дешевая продукция, недавно устроили также органы Государственной налоговой администрации Украины. По каким-то причинам ее так и не довели до конца. Не потому ли на полках магазинов нередко можно встретить некачественную дешевую водку? Причем произведена она не в подвалах и гаражах, а на вполне легальных заводах, но, как ни странно, с “гаражным” качеством. Бюджет при этом теряет десятки миллионов гривен. Кто способствует тому, что обворовывание государства приобретает такие масштабы? Возможно, ответы на эти вопросы дадут СМИ?

Александр Рязанцев