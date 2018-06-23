Откуда в магазинах водка по 9 гривень?
Минимальная, экономически обоснованная цена за 0,5 литра водки составляет около 13 гривень. Ежегодно от фальсифицированных алкогольных напитков умирает около 10 тысяч украинцев...
Десятки тысяч бутылок водки были изъяты работниками милиции со складов в пяти городах Украины в ходе оперативной проверки ликеро-водочных заводов. Поводом для этой операции стало предложение дешевой водки, заметно увеличившееся в последнее время в розничной торговле. Уже по первым итогам проверки можно говорить о реализации производителями горячительных напитков преступных схем (в частности, использование поддельных акцизных марок). Они обворовывают государство на миллиарды гривен и при этом отравляют людей некачественной водкой. Ежегодно от фальсифицированных алкогольных напитков умирает около 10 тысяч украинцев.
«Тот факт, что в магазинах появляется водка по цене ниже, чем экономически обоснованная минимальная, говорит о том, что эта ситуация связана с теневым оборотом на рынке алкоголя. Потому что официально изготовлять такую дешевую продукцию сложно и не рентабельно. Совет оптовиков и производителей алкоголя и табака обратился с официальным запросом к МВД Украины о проверке предприятий - основных производителей дешевой водки», - рассказывает директор Ассоциации СОВАТ Владимир Демчак .
На протяжении трех дней, с 10 по 12 июня, милиция «отрабатывала» восемь ликеро-водочных заводов в Донецке, Черкассах, Сумах, Харькове и Днепропетровске. Именно эти предприятия - основные поставщики дешевой водки в отечественные магазины. По данным СОВАТ, минимальная, экономически обоснованная цена за 0,5 литра водки составляет около 13 гривень. Каким образом в розницу попадают сорокаградусные напитки по цене от семи до девяти гривень, ярко продемонстрировала проверка, проведенная правоохранителями.
«Приобретенный оперативниками в ходе проверки товар был отправлен на экспертизу в налоговые органы, чтобы удостовериться в достоверности используемых акцизных марок. Как следствие, только на Золотоношскому (Черкасская область) ликеро-водочном заводе было изъято несколько тысяч бутылок с поддельными акцизными марками. Сейчас эта ситуация изучается дополнительно для решения относительно возбуждения уголовного дела», - прокомментировал действия силовых органов начальник Департамента Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины Леонид Скалозуб.
Но дело здесь не только в уклонении от налогообложения и недобросовестной конкуренции. Как правило, минимизация и уход от налогов производителями дешевой продукции свидетельствуют еще и о том, что у данного продукта есть серьезные проблемы с качеством. Впрочем, судя по отечественной статистике смертности населения от отравлений суррогатной водкой, дешевая водка и качество вообще несовместимы.
Проверка ликеро-водочных предприятий, откуда выходит очень дешевая продукция, недавно устроили также органы Государственной налоговой администрации Украины. По каким-то причинам ее так и не довели до конца. Не потому ли на полках магазинов нередко можно встретить некачественную дешевую водку? Причем произведена она не в подвалах и гаражах, а на вполне легальных заводах, но, как ни странно, с “гаражным” качеством. Бюджет при этом теряет десятки миллионов гривен. Кто способствует тому, что обворовывание государства приобретает такие масштабы? Возможно, ответы на эти вопросы дадут СМИ?
Александр Рязанцев