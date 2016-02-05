Бывшего экс-главаря "ЛНР" Корсунского взяли под стражу

Об этом из зала суда сообщил корреспондент ТСН.

Боевика, который был правой рукой Болотова, взяли под стражу до 14 марта.

Вчера задержанному в Полтавской области одному из главарей «ЛНР» Сергею Корсунскому было объявлено о подозрении.

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В СМИ появилась информация, что 2 февраля в Киеве в одном из ресторанов заметили Корсунского - участника захвата здания СБУ в Луганске, что произошло весной 2014 года. Позже Корсунский стал одним из руководителей бандформирования «ЛНР». 3 февраля СБУ сообщила о его задержании.