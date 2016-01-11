Сильнейшие дожди превратили улицы Мариуполя в реки (фоторепортаж, видео)

Сильный дождь, который начался в Мариуполе вечером 10 января и продолжился сегодня днем, превратил улицы города в «реки».

Из-за обильных осадков ливнеприемники не справляются с большим количеством воды, пишут Новости Донбасса.

В городе ограничено движение транспорта, по улицам текут потоки воды, во дворах образовались непроходимые лужи. Под угрозой затопления оказались поселки Гавань и Слободка.

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«Для устранения скопления воды на дорогах привлечена откачивающая техника горводоканала и теплосети. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, однако, для полной ликвидации последствий осадков необходимо время», - сообщил заместитель городского головы Михаил Когут.

В городе объявлено штормовое предупреждение.