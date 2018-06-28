Закарпатье презентовало свои природные чудеса (фоторепортаж)

На этих выходных Закарпатье презентовало свои природные чудеса, которые принимают участие во всеукраинской акции "7 природных чудес Украины". В областном конкурсе среди 180 представленных природных объектов наибольшую поддержку местных жителей и экспертов получили озеро Синевир и Долина нарциссов.

На территории Закарпатья расположены 32 озера, но самым привлекательным и пленительным считается Синевир, которое одновременно является наибольшим и самым глубоким высокогорным озером Украины.

Существует легенда, согласно которой живописное озеро образовалось от потока слез графской дочери Синь на том месте, где по приказу вельможи был убит ее любимый - простой верховинский пастух Вир. Вырезанные из красного дерева фигурки двух влюбленных (которые весят 30 тонн!) виднеются на противоположном берегу озера как символ бессмертной любви. В центре озера расположен остров, с ним связано второе название озера - Морской глаз. Если сверху смотреть на озеро, то оно действительно напоминает глаз с островком-зеницей посередине.

Вблизи г. Хуст в урочище Киреши раскинулась Долина нарциссов. Это единственное место в СНГ, где встречаются естественные заросли нарцисса узколистого. Подобные, но более малые по площади, заросли можно увидеть еще в Альпах, Румынии и некоторых Балканских странах. Долина занимает площадь 256,5 гектаров и входит в состав Карпатского биосферного заповедника. Лучше всего приезжать сюда в середине мая, когда цветут нарциссы, ведь необычный бело-желтый ковер из нарциссов можно увидеть на протяжении небольшого периода - двух-трех недель.

- Закарпатье оказалось умнее остальных областей: мы только разворачиваем акцию, а они уже для себя определились, - рассказывает инициатор акции “7 природных чудес Украины” Николай Томенко. - Я думаю, это им поможет, когда начнется голосование. Интуиция политика мне подсказывает, что Синевир попадет в 21 объект.

Анна Ященко