В Одессе суд арестовал троих подозреваемых в причастности к взрыву возле здания СБУ

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Одессы, сегодня Приморский районный суд постановил арестовать на 60 суток троих подозреваемых.

Известный в Одессе активист местного Евромайдана, руководитель общественной организации «Рада громадської безпеки» Марк Гордиенко на своей странице в Facebook написал, что один из задержанных – 1983 года рождения, работает на одной из кафедр Одесского национального медицинского университета, преподает в этом же вузе.

Гордиенко также назвал фамилии еще двух подозреваемых во взрыве, задержанных 19 октября.

Читайте такжеПо делу о взрыве у здания СБУ в Одессе установлен "русский след" - Грицак

Как сообщал УНИАН, 27 сентября около 5 утра в милицию поступило сообщение о взрыве возле здания управления СБУ в Одесской области, расположенного по улице Еврейской, 43.

По факту взрыва открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 (террористический акт) УК Украины.

Согласно предварительному заключению взрывотехников, мощность самодельного взрывного устройства составляла от 5 до 6 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Читайте такжеВозле дома нардепа Кивалова в Одессе прогремел взрыв

16 октября президент Украины Петр Порошенко во время пребывания в Одессе сообщил о задержании лица, совершившего теракт у здания облуправления СБУ 27 сентября.

Сегодня стало известно, что правоохранители задержали несколько человек, причастных к взрыву возле здания облуправления СБУ.