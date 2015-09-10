Кивалов причастен к аресту лидеров "Правого сектора" и "Автомайдана" в Одессе – активист

Об этом заявил руководитель ОО «Совет Общественной безопасности» Марк Гордиенко.

"Я уверен, что акция, которая прошла чуть больше недели назад, где Кивалов поклялся, что он отомстит Резвушкину в первую очередь за то, что Резвушкин всему миру показал, что Кивалов прикрывается формой своего Международного гуманитарного университета, на самом деле там построил жилой дом на побережье и жил там с семьей десятилетиями. Это конечно ударило его в самое сердце», – отметил Гордиенко.

Он подчеркнул, что считает Кивалова непосредственно причастным к этому делу.

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"Потому что, когда мы пытались отбить наших активистов, нам показывали, что идет давление не только из Одессы, а из Киева. Предполагаю, что Кивалов включил все свои связи, деньги для того, чтобы показать, что именно он контролирует судебную-правовую систему, как минимум в Одессе», – подчеркнул Гордиенко.

При этом он отметил, что на сегодня Кивалов бравирует тем, что он договорился с Администрацией Президента.

"Я понимаю, что он отдал часть своих определенных активов, а также я понимаю, что он шантажирует государство своим присутствием в Венецианской комиссии. Кивалов для Одессы - это как Янукович для Украины», – добавил Гордиенко.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября вечером Приморский районный суд Одессы арестовал на 2 месяца лидера местного Автомайдана Евгения Резвушкина, а также куратора Коминтерновского "Правого сектора" Руслана Демчука и лидера Одесской областной организации "Правого сектора" Сергея Стерненко. Демчук и Стерненко подозреваются в совершении нападения на депутата райсовета и его похищении. Оба арестованных свою вину не признают.