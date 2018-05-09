Протезирование для бойцов АТО: что нужно, чтоб вернуть воинов к нормальной жизни

Несмотря на то, что сейчас на фронте затишье, военные продолжают получать ранения. Почти не бывает недель, когда не случается ни одного подрыва на минах, растяжках или фугасах. Минные поля – тот отголосок войны, который будет причиной еще не одного увечья даже после наступления мира. Кроме того, в Луганской и Донецкой областях немало и самодельных устройств, замаскированных боевиками под обычные предметы, вплоть до детских игрушек.

На сегодняшний день саперами обезврежено более 40 тысяч взрывоопасных устройств, обнаруженных в зоне АТО. Но вряд ли кто-то возьмется сказать, сколько времени потребуется для разминирования всего опасного «наследства», оставленного в районе проведения АТО. В этой связи, не удивительно, что военные, получающие ранения даже во время перемирия, часто нуждаются в протезировании конечностей.

Согласно соответствующему постановлению Кабмина, участники АТО имеют право на обеспечение техническими и другими средствами реабилитации, в том числе, протезно-ортопедическими изделиями, за счет государственного бюджета, в пределах выделенных средств на каждый год. По словам главы правления «Союза инвалидов войны и вооруженных конфликтов» Леонида Сидорчука, стоимость протезов определена предельными ценами, утвержденными Министерством социальной политики приказом № 20 от 15.01.15 года с изменениями. «В разных вариантах и ​​комплектациях, согласно группам мобильности, определены предельные цены, по которым стоимость безвозмездно предоставленных протезов должна составлять не более: для голени 4822-41753 грн, для бедра 6100-140324 грн. Стоимость протезов бедра значительно выше за счет коленных узлов, большого культеприемника и так далее», - рассказал он.

По его словам, в принципе, средств, выделяемых из государственного бюджета, вполне хватает для того, чтобы помочь бойцам АТО пройти физическую реабилитацию. «Много случаев, когда благотворительные организации, волонтеры занимаются сбором средств для протезирования бойцов АТО. Это, в том числе, происходит из-за незнания законодательства. Поскольку наш народ привык думать, что от государства трудно что-то получить», - рассказал он.

Сидорчук уверен, что в 2014 году, действительно, добиться от государства помощи было трудно, поскольку, на тот момент, предельные цены не покрывали стоимости многофункциональных протезов. Но в текущем году Минсоцполитики приложило немало усилий, чтобы гарантии для бойцов АТО по достаточному финансированию на эти цели из государственного бюджета были закреплены на законодательном уровне. «Если трехкратного размера предельных цен не хватает, уполномоченным комиссией при Минсоцполитики рассматривается возможность увеличения стоимости еще, кажется, до 50%. В принципе, этих средств достаточно, чтобы обеспечить инвалида АТО качественным и многофункциональным протезом для продолжения активной жизни» - рассказывает Леонид Сидорчук.

Бумажная волокита

Впрочем, по мнению главы правления благотворительного фонда «Овес» Татьяны Руденко, не все так просто, поскольку, для получения протезирования важно иметь статус участника АТО и собрать ряд документов. В частности, для получения протезирования необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, решение военно-лечебной комиссии или заключение врачебно-консультативной комиссии при госпитале о необходимости протезирования и выдачу средств реабилитации - индивидуальная программа реабилитации. Также необходима выписка из приказа командира воинской части о причинах и обстоятельствах травмы и информация об участии в АТО, которая выдается в воинской части.

По словам Татьяны Руденко, например, те, кто попал в первую волну мобилизации, сталкиваются, в этой связи, со сложностями. «Мы на сегодняшний момент помогаем ребятам средствами. Есть государственные программы, но не все попадают в эти программы. Очень много ребят, особенно, из первой волны мобилизации, которые даже не получили статус участника АТО», - отмечает она.

Кроме того, по ее словам, некоторые протезы, которые им предлагают, стоят дороже, чем предусматривает государственная программа. Именно поэтому волонтеры дали старт инициативе «Добро жменями». Активисты собирают крышечки с пластиковых бутылок, сдают их на переработку, а вырученные средства отправляют на протезирование бойцов АТО.

В то же время, волонтер Елена Белячкова отмечает, что бойцы с ампутацией преимущественно обращаются к волонтерам за помощью в получении контактов по протезированию в Украине, в том числе, по получению договоренности о его прохождении. Главным образом, протезирование ног, рук и глаз осуществляется в Киеве.

По словам волонтера, бесплатное протезирование на практике действует, в большей части, в отношении военных регулярных войск, хотя, в программу попадают и бойцы добровольческих батальонов. «Чаще всего на протезирование идут те, кто с ампутацией ног или глаза, - рассказывает она. – С руками – сложнее».

Сложными ампутациями занимаются зарубежные специалисты

Для таких сложных случаев действуют и межгосударственные программы по протезированию украинских военных за границей. «За границу на протезирование едут те, у кого сложная ампутация - высокая, практически без культи, когда протезирование в Украине сделать проблематично или боец категорически отказывается это делать в Украине», - рассказывает Елена Белячкова.

По ее словам, чтобы отправить бойца на реабилитацию за границу, составляются списки, эпикризы отправляются в зарубежные клиники, где и определяется, кого берут на протезирование. Для этих целей из 330 млн гривен, выделяемых Госслужбе по делам ветеранов войны и участников АТО для реабилитации бойцов, 150 млн гривен предназначено для протезирования за границей. Тратить эти средства смогут лишь на изделия повышенной функциональности по технологиям изготовления, отсутствующим в Украине.

Причина в том, что, по словам Леонида Сидорчука, Украина хоть и выделяет деньги из госбюджета для протезирования бойцов, но обеспечить качественными деталями протезно-ортопедических изделий и самой процедурой протезирования, зачастую, может далеко не всегда: «Инвалиды АТО также могут осуществить за счет государства протезирование за рубежом в том случае, когда необходимые технологии для протезирования отсутствуют в Украине. На эти цели в 2015 году выделено 150 млн. грн. Однако, насколько мне известно, эти средства все еще не полностью освоены. Три бойца прошли реабилитацию в Италии, еще несколько должны пройти протезирование в Германии, еще по около 9 бойцов - определяется целесообразность протезирования за границей», - рассказал он.

В таком протезировании, по его словам, чаще всего нуждаются бойцы, потерявшие верхние конечности. «Отправка за границу больше касается протезирования верхних конечностей для обеспечения многофункциональными протезами по технологиям второго поколения, так как технологии протезирования нижних конечности в Украине на достаточно высоком уровне», - рассказывает он.

Перенимая зарубежный опыт

Тем не менее, и протезирование за рубежом имеет определенные сложности. Сразу после такого протезирования возникает вопрос сервисного обслуживания, ремонта протеза. Кроме этого, при первичном протезировании культя еще долгое время может изменяться (усыхать). Поэтому культеприемник потребует подгонки. «Каждый раз ехать для этого за границу никто не будет, да и финансирование на это не предусмотрено. Поэтому выставляются требования к иностранным протезным предприятиям, осуществляющим протезирование наших бойцов», - отмечает Сидорчук.

В частности, по его словам, Украина приглашает их открывать свои сервисные центры на территории нашей страны.

Что же касается украинских протезов, на сегодняшний день узлы отечественного производства потенциально можно применять для низко функциональных протезов инвалидов 1 (2) группы мобильности. «Для бойцов АТО предусмотрено применение узлов высокой функциональности, соответственно, и качество должно соответствовать. По качественным характеристикам лучше, безусловно, брать немецкие узлы», - считает Леонид Сидорчук.

Кроме того, качество протеза зависит не только от качества комплектующих, а и от качества культеприемника, и от профессионализма мастера-протезиста. «Для изготовления культеприемника должны применяться качественные материалы, особенно смолы. Наиболее признанными считаются материалы немецкого производства. Таким образом, предприятия, которые хотят изготовить качественный протез, используют узлы и материалы немецкого или аналогичного по качеству производства, которые весьма дороги», - подчеркивает Сидорчук.

Получается, что даже для изготовления украинских протезов, материалы все равно приходиться закупать за границей. Тем не менее, в Минсоцполитики уверяют, что с начала 2016 года участникам АТО, потерявшим верхнюю конечность, бионические протезы, созданные по современным технологиям, будут устанавливать украинские специалисты. Планируется, что эти технологии начнут использовать в Украине после исследований в Институте протезирования и протезостроения.

Как бы там ни было, на сегодняшний день в госслужбе по делам ветеранов войны и участников АТО отмечают, что протезами обеспечены 125 участников АТО, в том числе, 4 получили протезирование за рубежом. Нуждаются в протезировании 119 бойцов АТО.

Елена Пащенко