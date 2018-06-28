Цены начали снижаться, или О факторе Януковича в нынешней инфляции

Надо полагать, многие в Украине с нетерпением ожидали в эти дни сводку Госкомстата по инфляции за апрель. Она появилась на сайте упомянутого ведомства вчера поздно вечером.

В апреле рост цен замедлился

Индекс потребительских цен в апреле 2008 года составил 103,1%. Это, конечно, высокий инфляционный показатель, но он оказался ниже, чем в марте (103,8%).

Существенно подорожали в прошлом месяце по отношению к марту овощи – 119,1%, мясо и мясопродукты – 108,1%, макаронные изделия – 104,7%, картофель – 104,4%, фрукты – 103,6%, сахар – 103,3%. Автомобильное топливо и масла в апреле выросли в цене на 3,0% (в марте – на 8,2%), а хлеб – на 2,1% (в марте – на 3,1%).

Однако впервые за последние более чем полгода в прошлом месяце наблюдалось снижение цен по многим позициям потребительской корзины: молоко – 99,0%, сыр и творог – 99,9%, яйца – 94,6%, масло – 99,5%, подсолнечное масло – 99,4%, горячая вода и отопление – 89,4%, аудиотехника и фотоаппаратура – 99,6%.

Инфляция за четыре месяца нынешнего года достигла 13,1%, а годовая (к апрелю 2007 года) – 30,2%. Продукты же питания подорожали за соответствующие периоды на 21,0% и 49,2%.

Не изменился в апреле по сравнению с мартовским значением индекс цен производителя – 106,6%. За январь-апрель донный показатель составил 119,8%.

Итак, инфляция в апреле все еще оставалась довольно высокой, но наметилось ее снижение. Хочется надеяться, что начала приносить результаты антиинфляционная программа Кабмина и НБУ, и что процесс замедления роста потребительских цен продолжится в следующие месяцы – вплоть до дефляции в августе или сентябре в случае хорошего урожая.

О причинах резкого инфляционного всплеска в первые месяцы 2008 года – как объективных внутренне- и внешнеэкономических, та и искусственно созданных (психологических) – сказано уже так много, что вряд ли стоит еще раз повторяться. Но есть и еще одна очень важная составляющая нынешней инфляции, о которой требуется сказать отдельно.

Бывшее правительство тормозило инфляцию контрабандой

В 2007 году индекс потребительских цен был очень большим – 116,6%, а наибольший вклад в него внес рост цен на продовольственные товары – 124,7%. Однако можно уверенно утверждать, что инфляция была бы в прошлом году еще выше, если бы правительство боролось с контрабандой и ввозом товаров в Украину из-за рубежа по различным «серым» схемам.

Изучение официальных статистических данных о ценовой динамике в прошлом году приводит к «удивительным открытиям». Например, мясо и мясопродукты почему-то росли в цене намного медленнее, чем прочие продукты питания. За весь 2007 год цены по данной позиции увеличились только на 13,9%, а до середины лета наблюдалось даже ежемесячное снижение цен на мясную продукцию (как и во второй половине 2006 года).

Объяснение такой «странной» диспропорции простое - в Украину в прошлом году массово ввозилось мясо контрабандой и со льготами по уплате налогов. О чем было прекрасно известно и правительству Януковича, и тогдашней оппозиции, и, естественно, Президенту.

Весьма резко, напомним, по этому поводу говорил Виктор Ющенко на совещании СБУ в середине ноября 2007 года. Особенно много нелестных слов он тогда высказал в адрес таможенной службы. Глава государства рассказал, что существует ряд известных схем перемещения товаров через госграницу, в частности, к ним относится контрабанда без таможенного оформления товаров. Еще одной распространенной схемой Президент назвал таможенное оформление товаров с заниженной таможенной стоимостью для того, чтобы снизить плату налога в таможенные органы.

Также акцентировал Виктор Ющенко на упомянутой встрече проблему ввоза импортных мясопродуктов в Украину через СЭЗ. Он отметил, что посредством специальных экономических зон Донецкой области в страну поступает некачественное мясо по 2,2 грн. При этом мясопродукты ввозятся без оплаты ввозной пошлины - по соответствующим решениям судов. Президент четко тогда заявил, что без поддержки государственной власти эти криминальные действия невозможны.

Следует сказать, что Виктор Ющенко неоднократно поднимал данную тему перед правительством и правоохранительными органами и до ноябрьского совещания. Делал же он это в связи, в том числе, с неоднократными обращениями к нему отечественных товаропроизводителей.

Янукович не услышал аграриев…

Напомним, массовые злоупотребления на украинском рынке мясопродуктов начались сразу же после прихода к власти предыдущего правительства. Еще точнее – они лишь возобновились, поскольку во времена первого премьерства Януковича все эти «черные» и «серые» схемы (контрабанда обычная и легализированная – через СЭЗ и ТПР) в Украине процветали. А закрыты эти способы обогащения для избранных были весной 2005 года.

Но уже в декабре 2006 года общественные организации в сфере агропромышленного комплекса обратились к высшему руководству государства с просьбой срочно урегулировать ситуацию на мясном рынке Украины. Речь шла, в основном, о свинине и о мясе птицы. А причиной "негараздов" аграрии считали как контрабанду мяса, так и массовый ввоз мясопродуктов через СЭЗ и ТПР, начавшийся со второй половины 2006 года.

В феврале 2007 года сразу шесть руководителей крупных агропредприятий из разных регионов Украины выступили по данному поводу с открытым обращением к украинскому правительству («В год свиньи отрасль свиноводства сталкивают в пропасть» - газета «Урядовый курьер»). А в апреле прошлого года к правительству письменно обращался по «мясной проблеме» и Президент. «Объемы деятельности предприятий, которые возобновили льготный режим, существенно влияют на отечественный рынок мясной продукции и наносят значительные убытки бюджету», - говорилось в письме. Только с начала 2007 года ввоз мяса в СЭЗ и ТПР удвоился, а его величина в общем объеме импорта этой продукции уже превышает 50%. Потери бюджета лишь за январь-март составили 200 млн. грн. Вместе с тем, отдельные инвестиционные проекты имеют льготный режим до 2058 года, соответственно, это будет наносить существенные убытки госбюджету и в дальнейшем, подчеркивалось в обращении Виктора Ющенко.

Но правительство Януковича проигнорировало обращение Президента. И уже в июле 2007 года было обнародовано еще одно открытое письмо руководителей аграрных объединений и ассоциаций, адресованное Президенту, Премьер-министру, Секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а также председателю Высшего совета юстиции. В нем говорилось, что на украинском рынке мяса сложилась кризисная ситуация в связи с ростом объемов ввоза в страну мяса и мясопродуктов низкого качества с использованием «теневых» схем.

В данном обращении сообщалось, что в январе-июне 2007 года импорт мяса в Украину составил 110 тыс. тонн, что почти на 40% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Из них «чистый» импорт составил только 4%, по давальческим операциям - 39% («давальческая» схема - когда продукция после переработки сырья не вывозится в страну происхождения, а остается для реализации на внутреннем рынке), на территории приоритетного развития (ТПР) и свободные экономические зоны (СЭЗ) - 57%. Так, заявляли аграрии, на территорию СЭЗ «Донецк», где осуществляет свою деятельность только одно предприятие, было ввезено 33,4 тыс. тонн. При этом не было уплачено налогов на сумму 500 млн. грн. Кроме того, с начала года по давальческим схемам в Украину было ввезено 42,9 тыс. тонн мяса, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2006 года. Руководители украинских агропредприятий заявили тогда, что такие тенденции (96% импорта мяса – контрабанда) могут привести к резкому сокращению отечественного производства мяса, что повлечет за собой негативные социальные последствия.

Грехи вчерашнего правительства дали о себе знать сегодня

Как показали последующие события, аграрии оказались правы. Так, согласно данным органов статистики, поголовье крупного рогатого скота (КРС) на 1 марта 2007 года составляло 6395,1 тыс. голов, а на 1 декабря – только 6056,9 тыс.; свиней на 1 марта было 8162,9 тыс., а на 1 декабря – 7851,6 тыс. Максимальное поголовье птицы в прошлом году наблюдалось на 1 августа – 207,7 млн., но уже к началу декабря это число сократилось до 182,0 млн.

Причем, это не какое-то сезонное снижение. Например, в 2005 году на 1 февраля имелось 6966,9 тыс. голов КРС, на 1 декабря – 6967,2 тыс.; свиней на 1 февраля 2005 года было 6334,9 тыс., а на 1 декабря – 7301,4 тыс. В значительной степени сокращение поголовья в 2007 году произошло именно вследствие описанных выше причин.

Что получилось в итоге? Нынешнее правительство с первых же месяцев этого года принялось наводить порядок на таможне, вследствие чего почти вдвое возросли поступления в госбюджет. Но из-за этого цены на мясо и другие продукты питания резко полезли в гору – ведь эти товары перестали поступать в страну контрабандой (и сомнительного качества), а объемы отечественного производства уменьшились.

Как следствие, мясо и мясопродукты подорожали в январе-апреле 2008 года на 26,7%, что и стало весьма сильным фактором повышения инфляции. Ведь эта позиция имеет очень большой «вес» в потребительской корзине украинцев (около 10%). Борьба с контрабандой привела в нынешнем году к подорожанию и других продуктов питания (например, овощей и фруктов), а также непродовольственных товаров, которые раньше ввозились в Украину преступным путем - без уплаты налогов и таможенных пошлин.

Следовательно, если бы предыдущее правительство по-настоящему боролось с контрабандой и «серыми» схемами, то инфляция в прошлом году была гораздо выше, чем зафиксированные Госкомстатом значения. А, соответственно, индекс потребительских цен в первые четыре месяца 2008 года оказался бы гораздо ниже имеемого сейчас.

Юрий Глухов