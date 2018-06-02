Не кормить "Крымнаш"

20 сентября на админгранице с Крымом началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который направляется на полуостров. Крымские татары - инициаторы блокады - отмечают: украинские компании должны прекратить торговые отношения с оккупированным Российской Федерацией Крымом.

Своей главной задачей активисты, число которых в трех пунктах пропуска достигает до 500 человек, считают деоккупацию Крыма и восстановление территориальной целостности Украины. Также, по словам лидера крымскотатарского народа, уполномоченного президента по правам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, блокада несет несколько целей. Так, ее организаторы требуют от властей РФ освобождения украинских политзаключенных, содержащихся под арестом как в Крыму, так и на территории России: Ахтема Чийгоза, Мустафу Дегерменджи, Али Асанова, Таира Смедляева, Александра Костенко, а еще Надежды Савченко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и других.

Своей главной задачей активисты считают деоккупацию Крыма и восстановление территориальной целостности Украины.

Кроме того, от России требуют снять запрет на въезд в Крым лидерам крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову, а также активистам национального движения Исмету Юксель и Синаверу Кадырову.

Наконец, акция по блокаде транспортировки грузов в Крым призвана заставить украинские власти отменить режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на полуострове. «Гражданская блокада будет шагом, направленным на то, чтобы государственные мужи задумались над этим, скорее разработали законы об отмене так называемой «свободной экономической зоны» в Крыму и создании СЭЗ на свободной территории в Херсонской области», - отметил Джемилев.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров не исключил, что вслед за «продуктовой блокадой» Крыма, оккупированного Россией, крымские татары будут добиваться прекращения поставок электроэнергии на полуостров. По его словам, такое решение принято в знак протеста против системных репрессий против жителей Крыма со стороны оккупационных властей и против «неудачных действий украинского правительства, которые вызывают проблемы с перемещением».

А, дабы не оставить крымчан один на один с оккупантом, Украине, по мнению Чубарова, следует создать на украинской стороне админграницы с Крымом продуктовые розничные рынки, где жители полуострова смогут закупать товары по доступным ценам. Это, с одной стороны, прекратит поступление средств оккупантам, которые «крышуют» товарооборот в Крыму и, на эти же средства, проводят обыски и погромы в домах крымских татар. С другой – заставит бизнесменов, торгующих с Крымом, «работать в прозрачной системе, и эти деньги будут оставаться в Украине».

«Гибридная» блокада

Участники акции заявляют, что только за первый день акции не пропустили на полуостров 230 грузовиков с товарами. По словам Чубарова, «с водителями грузовиков не было прямых конфликтов, но были очень горячие и оживленные дискуссии». «Нам понятны их мотивация и аргументы, мы же объясняли им свою позицию», - отметил он.

«Ситуация с Крымом превратилась в такую же гибридную, как и военные действия на Донбассе, как и политика украинской власти, - отмечает политтехнолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. - Когда мы говорим аннексия, мы, тем не менее, продолжаем достаточно интенсивно торговать. Поэтому надо разделять: либо же мы идем на экономические потери, проводя последовательную государственную политику, либо же - зачем поднимать шум в связи с тем, что фуры идут потоком в Крым и полки крымских магазинов полны товаров украинского производства».

По его мнению, акция крымских татар – сродни волонтерскому движению, когда государство только декларирует какие-то действия, а реально их делают активисты. «В условиях, когда государство с верху до низу коррумпировано, и Донбасс это тоже показал, оно не способно решить проблему контрабанды. В данном случае, на авансцену выходят те, кто пытаются заместить функции государства, как и в случае армейской логистикой – волонтеры», - считает он.

В свою очередь, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что происходящее на админгранице с Крымом – не совсем блокада. Эксперт обращает внимание, что организаторы акции не ставили своей целью препятствовать рядовым гражданам, которые по своим делам обязаны пересекать «границу». «Организаторы этой акции неоднократно заявляли, о том, что вопрос касается прекращения организованных поставок товаров в Крым, что является абсолютным абсурдом этой ситуации, когда есть оккупированная территория, есть де-факто состояние войны, а государство Украина, которые по всему миру ходит с протянутой рукой и просит о введении санкций, в это же время не просто продолжает, а наращивает объемы торговли», - отметил он.

Экономическая блокада Крыма активистами - это пощечина властям Украины.

«Что касается своевременности этой акции, ее эффективности, сейчас есть полярные точки зрения, но не совсем понятна позиция противников, которые уверяют в бесперспективности и запоздалости такого мероприятия. На мой взгляд то, что сделали сейчас украинские активисты, в первую очередь, руководство Меджлиса – это достаточно сильный шаг, который посылает сигнал не только российским оккупантам, но и, в том числе, украинской власти, украинскому обществу по поводу того, как нужно противодействовать агрессору», - считает Мельник.

С таким мнением согласен и народный депутат Дмитрий Тымчук, по словам которого, экономическая блокада Крыма активистами - это пощечина властям Украины. «Пощечина, потому что само государство должно было сделать это весной 2014 года. Но Киев почему-то до сих пор упорно не понимает, почему война и оккупация должны мешать бизнесу, - написал он в социальной сети Facebook. - И не надо стонов по поводу того, что-де страдают экономические интересы Украины и отдельные бизнесмены. Мы либо боремся за территориальную целостность и воюем (в том числе на «экономическом фронте»), либо торгуем. Только не секрет, что войны выигрывают солдаты, а не торгаши».

В свою очередь, политолог, глава центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко обращает внимание, что жесткая блокада Крыма увеличивала бы ряд рисков, в том числе, ответных военных действий со стороны России, а также чревата разрывом с жителями Крыма в социальных и гуманитарных сферах. «Собственно, почему проводится такая блокада, как есть? Во-первых, это ответ крымских татар на репрессии против их активистов в Крыму. Во-вторых, возникла определенная аморальная ситуация, несмотря на аннексию Крыма Россией, развиваются активные торговые отношения между украинским бизнесом и Крымом. На Крыме зарабатывают даже больше, чем в прошлом году. В том числе, это связано с сюрреалистическим статусом Крыма, как свободной экономической зоной Украины», - отметил он.

Торговать или воевать?

В целом, все эксперты сходятся во мнении, что соответствующий закон о свободной экономической зоне в Крыму (на чем настаивают крымские татары), должен быть отменен. «С первых строчек преамбулы закона об создании свободной экономической зоны «Крым», где идет обоснование необходимости введении такого закона, возникает вопрос, где находились авторы этого документа в момент написания. Такое ощущение, что в феврале-марте 2014 года ничего не происходило. Я не могу говорить, будет ли отменен этот закон, но я абсолютно уверен в том, что этот закон должен быть отменен как можно быстрее», - отмечает Алексей Мельник.

Добиться энергетической блокады полуострова можно только при условии, что украинская власть сознательно и обдуманно пойдет на такой шаг.

В свою очередь, Андрей Золотарев допускает, что вышеупомянутый закон будет отменен, поскольку существующий товарный поток в Крым «является одним из следствий этого закона».

Что же касается других требований активистов, к примеру, относительно энергетической блокады полуострова, то, по мнению экспертов, добиться этого можно только при условии, что украинская власть сознательно и обдуманно пойдет на такой шаг. «Представители Меджлиса могут выйти на пешеходные переходы и заблокировать транспорт, но энергетическая блокада без политической воли государства не реальна. С учетом тех специфических отношений, которые сложились у нашей власти с Донбассом, говорить об энергетической блокаде в отношении Крыма – не более, чем благое пожелание представителей Меджлиса», - считает Золотарев.

«Поэтому борьба как раз идет за прекращение экономической зоны. И, я думаю, что этой цели вполне можно добиться, - отмечает Владимир Фесенко. - Можно также добиться более надежного, более четкого и прозрачного контроля над товаропотоком с Крымом, но полностью прекратить экономические отношения с Крымом вряд ли удастся. Более того это может иметь неоднозначные и политические и социально-экономические последствия для самой Украины».

На данном этапе, необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы, грубо говоря, усложнить жизнь агрессору, сделать цену аннексии Крыма и всего того, что делает Россия в отношении Украины, максимально высокой.

В свою очередь, Алексей Мельник отмечает, что рано говорить и о реинтеграции полуострова в украинское правовое, гуманитарное и социальное пространство. Сегодня важно хотя бы определиться – торговать или воевать. «Поэтому сейчас задача, которая преследуется, прежде всего, это все-таки реанимировать актуальность вопроса по возвращению Крыма», - сказал он.

Эксперты сходятся во мнении, что, на данном этапе, необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы, грубо говоря, усложнить жизнь агрессору, сделать цену аннексии Крыма и всего того, что делает Россия в отношении Украины, максимально высокой. Впрочем, не следует исключать, что акция по блокаде Крыма поднимет на очередной виток противостояние между Россией и Украиной в других аспектах. Например, в переговорах по газу или будет выражаться в блокировании минского процесса.

Константин Гончаров