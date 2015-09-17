Суд оставил под стражей еще одного участника кровавых столкновений под Радой

Как передает корреспондент УНИАН, Апелляционный суд Киева не удовлетворил апелляционную жалобу Райфа на решение Печерского райсуда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Райф просил суд изменить меру пресечения на домашний арест.

Также на заседании суда он заявил, что является участником антитеррористической операции и не входит в состав какой-либо партии.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

В тот же день был задержан экс-боец спецбатальона МВД “Сич” Игорь Гуменюк по подозрению в том, что он бросил боевую гранату в правоохранителей. 2 сентября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Гуменюку в виде ареста сроком на два месяца.

Также за участие в беспорядках задержали еще 17 человек.