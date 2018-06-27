Герои независимой страны

УНИАН продолжает небольшой цикл публикаций, посвященных 24-й годовщине Независимости Украины.

Звание Герой Украины было учреждено президентом Украины Леонидом Кучмой 23 августа 1998 года. Это – высшая степень отличия, которая сопровождается вручением наград «Золотая Звезда» или ордена Державы «за осуществление выдающегося личного геройского поступка и трудового подвига», соответственно. А обладатель звания может воспользоваться рядом льгот относительно зарплаты, социального обеспечения и медицинского обслуживания.

На сегодняшний день официально звание Героя Украины получили 412 украинцев. Но, если в былые годы высшую степень отличия вручали за трудовые подвиги, к юбилеям (возрастным, трудовым или творческой деятельности) и, частенько, весьма одиозным личностям, то современные орденоносцы – настоящие герои. В большинстве своем – герои необъявленной войны. И многие из них получили это звание посмертно.

Награждение «своих»

Президент Леонид Кучма был наиболее щедр на награды и, за свои президентские каденции, успел сделать героями страны 136 украинцев. Первым, кто в 1998 году удостоился этого звания, стал президент Национальной академии наук, академик Борис Патон. Как было сказано в соответствующем Указе президента, «за самоотверженное служение науке, выдающиеся достижения в области сварки и специальной электрометаллургии, которые способствовали признанию и утверждению авторитета отечественной науки в мире». Первым, кто был удостоен звания Героя Украины посмертно, стал народный депутат Вячеслав Черновол.

Большинство Героев Украины времен Кучмы получали орден Державы. В рядах обладателей ордена Державы, помимо инженеров, шахтеров, конструкторов народных артистов, писателей, спортсменов, оказалось и несколько народных депутатов, как-то: первый президент Украины Леонид Кравчук «за выдающийся личный вклад в становление и развитие независимого Украинского государства, многолетнюю активную политическую и общественную деятельность», экс-спикеры Верховной Рады Владимир Литвин «за выдающиеся личные заслуги перед Украиной в развитии государственного строительства, реформирования политической системы, утверждение идеалов гражданского единства и согласия в обществе» и Иван Плющ «за выдающиеся личные заслуги перед Украиной в развитии государственности, плодотворную политическую и общественную деятельность», глава правления и генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Владимир Бойко «за выдающиеся заслуги перед Украинским государством в укреплении экономической мощи страны, многолетнюю общественно-политическую деятельность», его однофамилец Юрий Бойко, прославившийся вышками своего имени «за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд», генеральный директор шахты им. Засядько (работа на которой унесла не один десяток жизней простых шахтеров) Ефим Звягильский «за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии угольной промышленности, многолетний законотворческую деятельность»…

В то же время, ордена «Золотой звезды» удостоились лишь 10 человек. Любопытно, что среди ветеранов, военных, правоохранителей, летчиков-испытателей и первого украинского космонавта, «Звезду» также получили двое спортсменов: многократная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова и многократный чемпион и призер Паралимпийских игр по плаванию Виктор Смирнов.

От Гонгадзе до Бандеры

Следующий президент, имеющий возможность раздавать самое высокое звание и награду в стране, Виктор Ющенко, за одну президентскую каденцию успел немногим меньше, чем Леонид Кучма за две. На счету Ющенко – 114 Героев Украины, удостоенных, в большинстве своем, ордена Державы. Примечательно, что одним из первых, кто был награжден высшей наградой Украины посмертно, стал известный украинский журналист Георгий Гонгадзе «за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество, выявленное в отстаивании идеалов демократии и свободы слова, верность журналистскому делу».

А последнее в своей президентской каденции звание Героя Украины (за три недели до официального объявления президентом Украины Виктора Януковича в 2010 году) Виктор Ющенко присвоил руководителю Организации украинских националистов Степану Бандере «за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство» (посмертно).

Что касается ордена «Золотой звезды», то Ющенко присвоил эту награду лишь 12 украинцам, среди которых, в основном, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Следующий президент Украины, ныне сбежавший в РФ Виктор Янукович за неполную президентскую каденцию выдал всего 40 указов о присвоении звания Герой Украины. И, стоит отдать ему должное, в списки награжденных попали всего два народных депутата – Григорий Омельченко и Борис Дейч. Помимо них, орден Державы получили предстоятель Украинской православной церкви, митрополит Владимир, народный артист Украины Богдан Ступка, ректоры университетов и руководители предприятий в Донецкой и Луганской областях, а также немало забойщиков и горнорабочих нескольких шахт. Ордена «Золотая звезда» удостоились всего пять человек, среди которых лишь один – летчик-испытатель І класса Сергей Трошин. Еще четыре «Звезды» достались шахтерам «за героический и многолетний самоотверженный шахтерский труд, достижение высоких производственных показателей в добыче угля».

Любопытно, что другие шахтеры, которые удостаивались звания Герой Украины от Януковича, получали орден Державы с формулировкой «за выдающийся личный вклад в развитие отечественного топливно-энергетического комплекса, достижение высоких показателей в производстве, многолетний самоотверженный труд».

Боевые герои

Нынешний президент Украины Петр Порошенко за год с небольшим своей каденции присвоил звание Героя Украины с награждением орденом «Золотой звезды» уже 126 украинцам, большинству – посмертно.

Справедливо Героями Украины стали все украинцы из Небесной сотни «за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства», а также военнослужащие, защищавшие и защищающие страну на востоке «за исключительное мужество, героизм и стойкость духа, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Среди них – командир экипажа самолета АН-26 456-й отдельной бригады военно-транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ (Винница) Дмитрий Майборода (посмертно), который до последнего управлял самолетом, когда его Ан был подбит пророссийскими террористами в Луганской области. Это позволило другим членам экипажа эвакуироваться.

Командир экипажа транспортного АН-30Б, сбитого над Славянском, Константин Могилко ценой своей жизни вывел падающий на жилые кварталы города самолет за пределы населенного пункта.

Подполковник Юрий Коваленко вместе с отрядом 3-го отдельного полка спецназа охранял военные объекты, сопровождал грузы и участвовал в разведывательных операциях и боях. Был смертельно ранен во время минометного обстрела.

Старший лейтенант, командир спецгруппы 8-го полка спецназначения оперативного командования Север Сухопутных войск ВСУ Евгений Зеленский погиб во время выполнения спецзадачи по освобождению из плена другой группы бойцов в городе Счастье.

Кроме того, среди награжденных – украинская летчица Надежда Савченко, которая уже который месяц остается пленницей в РФ, «за несокрушимость воли, гражданское мужество, жертвенное служение Украинскому народу». Старший лейтенант, командир роты 30-й отдельной механизированной бригады, штурмовая группа которой в феврале разомкнула Дебальцевскую дугу, захватив часть населенного пункта Логвиново, Владимир Гринюк - самый молодой Герой Украины среди участников АТО. Еще одним из самых молодых военных Героев Украины стал комбат 95-ой аэромобильной бригады Игорь Герасименко, под руководством которого без потерь личного состава и техники удалось захватить и удерживать гору Карачун, а позже была взята под контроль стратегически важная точка – курган Саур-Могила.

Герои Украины, полковники Игорь Гордийчук и Сергей Шаптала участвовали во многих операциях в зоне АТО, особо отличились удержанием занятых позиций – Саур-Могилы и Дебальцевского плацдарма.

В свою очередь, командир роты 8-го полка спецназначения, майор Александр Петраковский сумел вывести из засады под Счастьем около 1000 военных с минимальными потерями. После ранения Герой Украины впал в кому и в этом состоянии находится уже год. Помощь семье героя оказывают волонтеры. Но не государство.

УНИАН