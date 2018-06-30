Независимость в Майданах и площадях (фоторепортаж)

Продолжая цикл материалов ко Дню Независимости Украины, УНИАН предлагает вам узнать, как выглядят многочисленные майданы и площади Независимости в разных регионах нашего государства.

Например, вот Майдан Независимости в Хусте Закарпатской области:

Площадь Независимости в Одессе

Ранее площадь хотели переименовать в площадь Деревянко

Сумы - Площадь Независимости

Винница - Площадь Независимости

Площадь Независимости - Кременчуг Полтавской области

Сколе Львовской области - Майдан Независимости

В городе Николаеве Львовской области на Майдане Независимости даже установлен памятник в честь Независимости

в городе Буске Львовской области

Стрый, Львовская область. Майдан Независимости расположен в центре города - одна из главных площадей. На Майдане установлен единственный в Украине памятник-триптих Тарасу Шевченко, Ивану Франку, Лесе Украинке открытый 24 августа 1995 года

Ровно, площадь Независимости

Хмельницкий - Майдан Независимости

Полтава, площадь Независимости

Пирятин (райцентр Полтавской области) - площадь Независимости

Тернопольская область, Подгайцы, майдан Независимости

Тернопольская область, Бережаны, майдан Независимости

Луцк, площадь Независимости

Тернопольская область, Лановцы, майдан Независимости

Гусятин, Тернопольская область, майдан Независимости

Тернопольская область, Шумск, майдан Независимости

Вероятно, в нашей подборке представлены не все майданы и площади, носящие имя Независимости - редакция с удовольствием добавит фото и местонахождение тех площадей, которые мы не нашли, если вы, уважаемые читатели, укажете нам на это в комментариях под этим фоторепортажем.

УНИАН