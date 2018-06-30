Независимость в Майданах и площадях (фоторепортаж)

Независимость в Майданах и площадях (фоторепортаж)

10:00, 20 августа 2015
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24 года

Майдан Незалежности в Киеве, считающийся главной площадью страны, имеет свыше десятка "собратьев" - в разных уголках Украины много городов могут похвастаться площадями с идентичным названием.

Продолжая цикл материалов ко Дню Независимости Украины, УНИАН предлагает вам узнать, как выглядят многочисленные майданы и площади Независимости в разных регионах нашего государства.

Например, вот Майдан Независимости в Хусте Закарпатской области:

Майдан Незалежності у місті Хуст / neo7777vitaha.lj.com

Площадь Независимости в Одессе

рваф

Ранее площадь хотели переименовать в площадь Деревянко

dumskaya.net

Сумы - Площадь Независимости

УНИАН

Винница - Площадь Независимости

Площа у Вінниці / wikimapia.org

Площадь Независимости - Кременчуг Полтавской области

Сколе Львовской области - Майдан Независимости

Фото: ukrmap.biz

В городе Николаеве Львовской области на Майдане Независимости даже установлен памятник в честь Независимости

wikimedia.org

в городе Буске Львовской областиhttp://kartagoroda.com.ua/

Стрый, Львовская область. Майдан Независимости расположен в центре города - одна из главных площадей. На Майдане установлен единственный в Украине памятник-триптих Тарасу Шевченко, Ивану Франку, Лесе Украинке открытый 24 августа 1995 года

Фото: sez.hiblogger.net/

Ровно, площадь Независимости

Хмельницкий - Майдан Независимости

memory.gov.ua

Полтава, площадь Независимости

ukrmap.biz

Пирятин (райцентр Полтавской области) - площадь Независимости

kartagoroda.com.ua

Тернопольская область, Подгайцы, майдан Независимости

Тернопольская область, Бережаны, майдан Независимости

Луцк, площадь Независимости

remix-filosof.livejournal.com/

Тернопольская область, Лановцы, майдан Независимости

batkivshchyna.te.ua/

Гусятин, Тернопольская область, майдан Независимости

http://zbruc.eu/

Тернопольская область, Шумск, майдан Независимости

wikimedia.org

Вероятно, в нашей подборке представлены не все майданы и площади, носящие имя Независимости - редакция с удовольствием добавит фото и местонахождение тех площадей, которые мы не нашли, если вы, уважаемые читатели, укажете нам на это в комментариях под этим фоторепортажем.

УНИАН

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