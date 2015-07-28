Более половины россиян уверены в отсутствии войск РФ на Донбассе - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центр", передает Газета.ru.

Стоит отметить, что данное соотношение за год практически не поменялось.

К тому, что в рядах боевиков на востоке Украины воюют российские добровольцы, положительно относятся более половины опрошенных (53%), отрицательно — чуть более четверти (27%).

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На вопрос "Если бы вы узнали, что в рядах боевиков на востоке Украины воюют кадровые российские военные, как бы вы к этому отнеслись?" 9% респондентов ответили "целиком положительно", 24% — "скорее положительно", 26% — "скорее отрицательно", 14% — "резко отрицательно". То есть соотношение "за" и "против" — 33 к 40.

Количество тех, кто серьезно опасается перехода конфликта в стадию затяжной гражданской войны, уменьшилось за год с 36 до 22%. "Некоторые опасения" на этот счет остались у 48% опрошенных. Войны между Россией и Украиной в июле прошлого года всерьез боялись 26%, сейчас — 13%. А число тех, кто сильно опасается начала третей мировой, уменьшилось с 21 до 13% ("некоторые опасения" есть у 30%).