МИД Украины уточняет: жертвами ДТП в Польше стали трое украинцев

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины, по данным по состоянию на 15.00 в результате аварии трое человек погибли на месте, 2 человека находятся в больнице.

Также в настоящее время в больницах городов Гарволин, Отвоцк, Минск-Мазовецки, Рыки и Варшава находится 22 человека, которые нуждаются в медицинской помощи.

Еще 22 человека, которым была оказана первая медицинская помощь на месте и которые не нуждаются в госпитализации, находятся в Уездной организации спорта и рекреации г. Ментне.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в 6.20 по местному времени на трассе S17 «Люблин-Варшава», в селе Гужно-Колония возле Гарволина (Мазовецкое воеводство) произошло ДТП с участием граждан Украины.

Рейсовый автобус с украинской регистрацией, в котором находились 49 граждан Украины, въехал в дерево на обочине дороги, вероятно, из-за переутомления водителя. Окончательный вывод о причинах аварии сделает польская прокуратура.

На месте аварии находится консул Украины в Польше, который оказывает необходимую помощь нашим соотечественникам.

Для получения дополнительной информации родственники пострадавших граждан Украины могут обращаться в Посольство Украины в Республике Польша по номеру телефона (00 48) 698 608 837 или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины по номеру (044) 238 16 57.

Как сообщал УНИАН, по данным Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, посол Украины в Польше Андрей Дещица в разговоре с премьер-министром Арсением Яценюком заявил, что количество погибших украинцев в результате аварии автобуса в Польше увеличилось до шести человек: трое человек погибли на месте, трое скончались в больнице.

Ранее сообщалось о четырех и пятерых погибших.