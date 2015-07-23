Коломойский рассказал о своих отношениях с украинскими олигархами

Об этом сообщает The Insider.

В частности, Коломойский рассказал, что не общается с Пинчуком из-за бизнес- конфликта. Также он не видится с Дмитрием Фирташем. «Я его видел последний раз осенью 2013 года. У Суркиса на дне рождения. А мы так особо и не общались», - сказал бизнесмен.

«С Ахметовым общаемся. Неделю назад последний раз говорили. Два раза. Все у него в порядке. Он футболом увлечен. Страдает из-за футбола. Он же уехал не в Москву, а в Киев. Для Ахметова его Донбасс Арена, это как его ребенок. Он туда денег положил, раз в десять больше, чем я в "Днепр". Ну это вопрос подхода и прагматизма», - заявил бизнесмен.

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Также Коломойский отметил, что общается с Левочкиным СМС-ками.

«С Сергеем Левочкиным переписываемся СМСками. У нас с ним всегда были хорошие отношения. Когда выборы закончились, то я ему написал: "Можем перейти к мирной жизни". Сейчас, перед тем как начались выборы, я ему опять написал: "Выборы начались, будем, как в прошлый раз или как-то по-другому?". Он ответил: "Давайте как-то по-другому". Ок, будем по-другому, более корректно», - заявил экс-глава ОГА.

Помимо этого, Коломойский отметил «цивилизационные разногласия» с Еремеевым. «Он просто тупо хотел спилить нефть», - заявил бизнемен.

Ранее УНИАН сообщал, что Игорь Коломойский собирается подать в суд на председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили из-за обвинений в контрабанде.