Коломойский намерен судиться с Саакашвили из-за обвинений в контрабанде

"На него в суд собираюсь подавать, потому что он сказал, что у него есть материалы о мою причастность к контрабанде. Это серьезные обвинения", - сказал Коломойский.

Кроме контрабанды, Саакашвили обвинил Коломойского в попытке дать взятку грузинским чиновникам. Вроде бы, такие инциденты имели место в Грузии. Эти обвинения Коломойский также отвергает, передает ТСН.

"Взятка - тоже очень комичное вопрос. Он сказал, что его людям я предлагал. Вы себе представляете: я приезжаю из-за каких-либо налоговых проблем и предлагаю взятку премьер-министру и генпрокурору? Они должны были вызвать не милицию, а санитаров сразу", - сказал бизнесмен.

Также Игорь Коломойский отметил, что не намерен ехать в Чернигов для агитации за своего бывшего заместителя Геннадия Корбана на выборах в скандальном 205-м округе, которые состоятся 26 июля.

"В Чернигов я не поеду. Моя фамилия Коломойский, а не Саакашвили", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке в Чернигов.