Под утро в Мукачево были слышны одиночные выстрелы - СМИ

Об этом рассказала журналист Галина Сернивка, сообщает 112.ua.

"Ночь в Мукачево прошла спокойно, однако под утро, около 4.00, слышались одиночные выстрелы", - отметила журналист.

Читайте такжеПорошенко поручил правоохранителям задержать злоумышленников, которые устроили стрельбу в Мукачево

По ее словам, сейчас на месте, где предположительно скрываются участники перестрелки из ДУК "Правый сектор", сосредоточились несколько БТР и БММ "Козак" . Также на месте присутствуют военные.

"Были замечены еще несколько бронемашин, которые направлялись в дачный массив", - отметила она.

Как сообщается, движение на въезде в дачный поселок Лавки под Мукачево до сих пор заблокировано.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Мукачево возникла перестрелка. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между "Правым сектором" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

Генеральный прокурор Виктор Шокин создал совместную следственно-оперативную группу для расследования событий в Мукачево, в которую вошли представители Генпрокуратуры, СБУ и МВД.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.