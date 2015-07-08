К ГПУ привезли зоопарк Януковича, требуя от государства взять его на свой баланс (видео)

Привезли свинью, кур, коз и индюков, но не взяли к ГПУ страусов: ветеринары говорят, что птицы могут не выдержать переезда и жары, сообщает ТСН.

Везти животных бывшего беглого президента активисты Межигорья решились от бессилия. Уже полтора года они сохраняют прежнее имущество Януковича и ждут, пока государство возьмет Межигорье на свой баланс.

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"До сих пор не проводилось расследование, до сих пор вопрос в воздухе висит. И не дают возможности отдать это народу, поэтому народ и хочет спросить", - рассказывает о цели акции помощник коменданта Межигорья Мирослав Могиль.

В феврале прошлого года Верховная Рада постановила национализировать резиденцию и прилегающую территорию. Но Кабмин, который должен был бы воплотить это постановление в жизнь, до сих пор отмалчивается. Все чиновники ссылаются на Генпрокуратуру, которая все это время занимается Межигорьем. Зато сами работники ГПУ ссылаются на досудебное расследование.

На прошлой неделе появился новый якобы владелец Межигорья - Александр Приймак. Он утверждает, что восемь месяцев назад выкупил часть резиденции в настоящее время беглеца Сергея Клюева, и ключи от резиденции ему не дают.

"Никому мы ключи отдавать не будем, никаким незнакомым людям. И будем требовать в ГПУ, чтобы временно передали на баланс общественной организации", - говорит комендант резиденции Денис Тарахкотелик.