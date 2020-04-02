В Житомирском районе возобновляют работу продовольственные рынки

В самом Житомире продовольственные рынки не работают.

В Житомирском районе 3 апреля возобновят работу продовольственные рынки после временного закрытия из-за карантина в связи с распространением коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла сегодня районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Речь идет не о стихийных рынках в селах и поселках, а о тех, которые имеют статус рынков», - отмечалось в ходе заседания комиссии.

Мотивировал такое решение руководитель продовольственного рынка военного поселка Новогуйвинское, который отметил, что сейчас гораздо опаснее для жителей пригородного поселка ездить за продуктами общественным транспортом в Житомир, чем покупать их на местном рынке.

При этом на заседании комиссии отмечалось, что продовольственные рынки района, которым разрешается открываться с завтрашнего дня, должны соблюдать все санитарные правила.

В Житомире работу продовольственных рынков после временного закрытия из-за карантина не возобновили, поскольку, по утверждению местных властей, сейчас нет возможности обеспечить полный контроль над безопасностью для продавцов и покупателей.

В Житомирском районе насчитывается несколько продовольственных рынков, крупнейший из которых – в поселке Новогуйвинское.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Министерство здравоохранения разрешило возобновить деятельность продуктовых рынков на время карантина при соблюдении ряда требований, прежде всего, обеспечении персонала и покупателей средствами защиты и соблюдении противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на 2 апреля в Житомирской области зафиксировано 6 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 2 - в Радомышле (из них 1 летальный), 1 - в Житомире, 2 - в Бердичевском и 1 - в Малинском районах.