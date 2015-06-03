ОБСЕ заявляет об эксгумации тел погибших на Луганщине военных

Об этом говорится в отчете миссии от 2 июня, который опубликован сегодня.

Специальная мониторинговая миссия наблюдала за процессом эксгумации тел, предположительно, украинских военных, которые были найдены на подконтрольной боевикам "ЛНР" территории на окраине сел Раевка и Желтое (по 18 и 19 км соответственно на северо-запад от Луганска).

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"Эксгумация была проведена при участии Союза ветеранов Афганистана и двух "следователей полиции" с "ЛНР", - говорится в сообщении.

Вблизи Раевки было найдено тело человека в форме украинских Вооруженных сил, а рядом с Желтым были найдены останки человека, включая кости, а также сапог и куски униформы.

Миссия сообщает, что найденное рядом с Раевкой тело было перевезено через последний блокпост "ЛНР" рядом с подконтрольным Украине городом Счастье (20 км на северо-запад от Луганска) и транспортирован далее в сопровождении ВСУ грузовиком в морозильной камере.

Процесс эксгумации должен продолжиться сегодня.