Здравницы оккупированного Крыма заполняются лишь на треть

Об этом заявил так называемый "министр курортов и туризма Крыма" Сергей Стрельбицкий, сообщает радио "Свобода". "Пассажиропоток сегодня немного уменьшился, в прошлом году работала и железная дорога, и было большое количество беженцев, но тем не менее количество отдыхающих возросло на 5,3%", – сказал "министр".

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По его словам, есть определенный дисбаланс – некоторые туробъекты показывают полгода загрузку на уровне 100%, но есть и такие, где заполняемость не более 7-10%.

"Если взять в среднем, то заполняемость за полгода составляет 30-35%. Это неплохой показатель", – считает Сергей Стрельбицкий.

Он отмечает, что диспропорция объясняется значительным перекосом туристического потока по регионам полуострова. Согласно его данным, 53% отдыхающих выбрали Ялту, 13% – Алушту, 10% – Евпаторию, 8% – Саки, 5% – Феодосию.

Курортный сезон в анексованому Крыму начался 1 мая. Местные "власти" надеются, что отдыхать на полуостров в этом году приедет 4,3 млн туристов. Это на 15% больше, чем в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, нынешний курортный сезон в оккупированном Россией Крыму стартовал провалом. Почти во всех курортных городах наблюдались безлюдные пляжи и пустые санатории. Впрочем как и в прошлогоднем сезоне.

Примечательно, что в прошлом году работникам всех российских государственных компаний и предприятий также настоятельно рекомендовали отправится на отдых в Крым.