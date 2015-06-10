Пострадавших в результате утреннего взрыва на нефтебазе под Киевом нет - РГА

Об этом сообщил корреспондент телеканала "112 Украина", ссылаясь на заявление первого заместителя председателя Васильковской РГА Евгения Червенко.

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"Любая информация, которая сейчас распространяется в СМИ относительно потерпевших, не является достоверной", - отметил он.

Напомним, пожар на нефтебазе в пгт Глеваха Васильковского района Киевской области возник в 17:29 8 июня. Загорелся резервуар с топливом объемом 900 кубометров. По состоянию на 09:00 9 июня спасатели сообщили о том, что огнем охвачены 16 резервуаров с 17. Согласно прогнозу МЧС, за 12 часов пожар будет ликвидирован.

В результате пожара погибли четыре человека: трое спасателей и один сотрудник нефтебазы. Также известно о 12 пострадавших, которые находятся в областной больнице столицы, ожоговом центре и больнице в Василькове.

По факту гибели людей во время пожара МВД возбудило дело по ст. 275 Уголовного кодекса. Ранее также сообщалось об открытом деле по ст. 273.