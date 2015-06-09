Рассмотрение жалобы на приговор Пукачу суд перенес на завтра

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий судебной коллегии Степан Гладий после того, как потерпевший по делу Гонгадзе журналист Алексей Подольский начал громко возмущаться на судебном заседании, не согласившись с решением суда, которым ему было в очередной раз отказано в удовлетворении ходатайства об отводе состава суда.

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По словам Подольского, суд исказил содержание постановления, вынесенного по его ходатайству, отметив, что заявление потерпевшего касалось нарушения его процессуальных прав.

“Вы написали то, что не соответствует действительности”, - громко заявлял Подольский, - я вас обвинял в пособничестве совершению преступлений прокурорами и судьями при рассмотрении дела Пукача”. После этого Подольский начал требовать от суда предоставить ему определенное время для подготовки нового ходатайства об отводе, где он намерен “все четко и подробно расписать”.

После нескольких попыток унять Подольского суд согласился с его требованием и объявил в судебном заседании перерыв до 10 июня 11.00.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Апелляционный суд Киева отказал Подольскому в удовлетворении ходатайства о вызове на допрос в суд ряда украинских высокопоставленных чиновников, включая действующего президента и премьер-министра.

После этого Подольский, который проходит пострадавшим по делу Гонгадзе, выдвинул требование об отводе судебной коллегии, которая рассматривает жалобу на приговор Пукачу.

Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский.

4 июня Теличенко отозвала апелляционную жалобу на приговор Пукачу.

В тот же день Апелляционный суд Киева по ходатайству Подольского направил в Генпрокуратуру для проверки материалы относительно возможного давления на Пукача во время проведения судебного следствия в Печерском райсуде.