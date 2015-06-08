Рассмотрение жалобы на приговор Пукачу перенесли на 9 июня
Апелляционный суд Киева перенес на вторник, 9 июня, рассмотрение жалобы на приговор экс-генералу МВД Алексею Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий в судебном процессе судья Степан Гладий.
Это решение обусловлено необходимостью проработать и принять решение по ходатайствам, заявленным на сегодняшнем заседании представителем потерпевшего Алексея Подольского - Александром Еляшкевичем.
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Следующее судебное заседание должно начаться завтра в 12.00.
Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.
Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский.
4 июня Теличенко отозвала апелляционную жалобу на приговор Пукачу.
В тот же день Апелляционный суд Киева по ходатайству Подольского направил в Генпрокуратуру для проверки материалы относительно возможного давления на Пукача во время проведения судебного следствия в Печерском райсуде.
Потерпевший Подольский попросил Апелляционный суд Киева допросить президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Арсения Яценюка и генпрокурора Виктора Шокина.
Ельяшкевич объяснил, что Порошенко нужно допросить как свидетеля по делу, чтобы выяснить, давал ли он, находясь на должности секретаря СНБО в 2005 году и на посту президента, поручения или указания правоохранителям и суду относительно расследования дела об убийстве Гонгадзе.
Также Подольский просит суд допросить экс-главу Администрации президента Леонида Кучмы Виктора Медведчука, экс-председателя Верховной Рады Владимира Литвина, самого Кучму и судью Печерского райсуда Киева Андрея Мельника, который выносил приговор Пукачу.