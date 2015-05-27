Краснодарский суд отказался прекратить дело сына Джемилева

Об этом в "Tвиттере" написал адвокат Николай Полозов. "Краснодарский суд "забыл" про ст. 12 ч. 3 Уголовного кодекса РФ и отказался прекратить дело, несмотря на приговор суда Украины. Джемилев остается в заложниках. Отказ в ходатайстве о прекращении дела Джемилева краснодарский судья мотивировал тем, что в отношении него не было приговора российского суда", - написал Николай Полозов.

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Как сообщал УНИАН, Хайсера Джемилева задержали 27 мая 2013 года на месте убийства - во дворе его дома в Бахчисарае. От выстрела в голову погиб 44-летний строитель Февзи Эдемов. Милиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство"). В Меджлисе заявляют, что это было убийство по неосторожности.

Киевский райсуд Симферополя избрал Хайсеру Джемилеву меру пресечения свободы в виде удержания под стражей. Подозреваемого поместили в психиатрическую больницу в Симферополе для прохождения судебно-психиатрической экспертизы, а затем снова перевели в СИЗО. Установить степень вменяемости задержанного медики не смогли. Апелляционный суд Крыма принял решение этапировать его в Киев для прохождения экспертизы.

После аннексии Крыма Россией следственные органы РФ решили расследовать дело заново. Вместе с тем Апелляционный суд Киева расценил действия Хайсера Джемилева как убийство по неосторожности и постановил освободить его из-под стражи. Европейский суд по правам человека вынес решение об освобождении Джемилева-младшего. Однако Россия отказывается его выполнять.

В сентябре 2014 года Хайсера Джемилева вывезли из крымского СИЗО в Краснодарский край РФ, несмотря на решение Европейского суда по правам человека и следственных органов Украины.