Слезы, цветы и объятия: главные подробности большого обмена пленными (видео)

В рамках обмена между Украиной и боевиками "Л/ДНР" из плена освобождены 12 военнослужащих и 64 гражданских.

Состоялся большой обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками. Это второй крупный обмен между Украиной и Россией за 2019 год.

Первый состоялся 7 сентября по схеме "35 на 35".

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Тогда на Родину вернулись 24 военнопленные моряки, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.

Об этот обмен 9 декабря договорились президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандском саммите в Париже. Реально он начался около 11 утра 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" вблизи Горловки.

В рамках обмена между Украиной и боевиками "Л/ДНР" из плена освобождены 12 военнослужащих и 64 гражданских.

Военные, находившиеся в плену:

Воскобойник Владимир – военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады. Пропал без вести 24 мая 2018 года. Через 4 дня выяснилось, что он попал в плен вблизи Докучаевска (точных данных об обстоятельствах нет до сих пор). До плена прослужил на передовой 8 месяцев.

Геймур Александр – старший солдат, попал в плен 22 мая. Один из восьми военнослужащих, которые, по сообщению штаба ООС, двигаясь на грузовом автомобиле, в районе населенного пункта Новотроицкое отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками. Награжден отличием Министерства обороны Украины "Знак почета".

Глондар Сергей – военный. Проживал в Кировоградской области. В феврале 2015 года был захвачен в плен во время выполнения боевого задания в Дебальцевскому окружении. В 2014 году награжден знаком отличия Минобороны Украины "За образцовую службу".

Деев Иван – военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения. Попал в плен 5 февраля 2017 года. Выполнял задачи по ведению специальной разведки в определенных районах. Награжден орденом "За мужество" 3 степени.

Дуванов Ким – военный. Командир 1-го зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода мотопехотного батальона. В мае он и еще 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины были захвачены боевиками вблизи населенного пункта Оленевка.

Жемелинский Василий – военный. Проживал в Кировоградской области. Оператор отделения засекреченной связи 34-го батальона 57-й бригады. В феврале 2018 года был захвачен в плен в Донецкой области. Обстоятельства уточняются.

Евтушок Юрий – военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады. Попал в плен в мае 2018 года во время выдвижения к передовому наблюдательному посту.

Иванчук Сергей – военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения, капитан. Выполнял задачи по ведению специальной разведки в определенных районах. Попал в плен 5 февраля 2017 года. За личное мужество и героизм в 2014 году был награжден орденами Богдана Хмельницкого 3 и 2 степеней.

Кориньков Александр – военный. Проживал в Кропивницкому. В феврале 2015 года был захвачен во время выполнения боевого задания в Дебальцевском окружении в Донецкой области. Александр вместе с Сергеем Глондарем выводили колонны украинских военных из Дебальцево и попали во вражескую засаду.

Пантюшенко Богдан – военный. Попал в плен 18 января 2015 года во время выполнения боевого задания в поселке Спартак вблизи Донецкого аэропорта.

Пундор Борис – военный. Попал в плен 22 мая 2019 года. Старший солдат. Один из 8 военнослужащих, которые, по сообщению штаба ООС, двигаясь на грузовом автомобиле, в районе населенного пункта Новотроицкое отклонились от определенного маршрута и попали в плен.

Фурсов Роман – военнослужащий 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Попал в плен 23 ноября 2017 года. Считался таким, что погиб в бою 23 ноября в районе села Крымское (Новоайдарский район Луганской области). Позже стало известно, что он на самом деле находится в плену.

Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человека. Однако 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

Также пятерых экс-"беркутовцев" передали боевикам в рамках обмена, несмотря на протесты активистов.

В аэропорту Борисполь пленных встречали родственники, журналисты и официальные лица во главе с президентом Украины. После долгой разлуки родные не сдерживали эмоций.

Как ранее сообщал УНИАН, украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов поздравил освобожденных во время обмена на Донбассе украинцев с возвращением домой.