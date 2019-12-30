"Этот ад закончился": Сенцов поздравил освобожденных из плена "Л/ДНР"
Украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов поздравил освобожденных при обмене на Донбассе украинцев с возвращением домой.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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"В любом случае для 76 наших пленников и их семей этот ад закончился", - подчеркнул Сенцов.
Также режиссер поблагодарил всех, кто боролся за освобождение удерживаемых лиц и кто продолжит бороться за тех, кто еще не вернулся домой.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.
Вечером в тот же день освобожденных украинцев встретили в аэропорту "Борисполь".