Украина-2020. Чего бояться, на что надеяться и к чему готовиться в будущем году

Несмотря на то, что власть в стране сменилась только в 2019 году, условный «медовый месяц» - время, которое электорат благосклонен к политикам, - стремительно уменьшается. Параллельно снижаются и рейтинги. Причины, главным образом, в том, что экономика не растет такими темпами, как это декларирует власть. Дыра в госбюджете, образовавшаяся к концу 2019 года, - самое яркое тому подтверждение. И население ощущает это в своих кошельках, ежемесячных платежках и ценах в магазинах.

Изменить ситуацию могли бы реформы. Но, как водится, в Украине с ними не складывается годами. Казалось, в конце 2019 года власть попыталась совершить некий «задел на будущее» - заявлено открытие рынка земли, легализация игорного бизнеса, масштабная приватизация… Но все это украинцы уже слышали, и не раз. А воз и ныне там.

К тому же, эти темы не только вызвали бурные дискуссии в обществе и разделили его, они разделили и власть. Монобольшинство в Верховной Раде, по факту, не такое уж монолитное и единое, как кому-то того бы хотелось. При этом, любопытно, что это не сплотило оппозицию.

Эксперты полагают, что в 2020 году разногласия только усилятся. Поэтому политический кризис не за горами.

Политический кризис. Начало

По словам заместителя директора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолога Алексея Голобуцкого, президент Владимир Зеленский теряет контроль над собственной фракцией в парламенте, и ему будет еще труднее продолжать реформы. Это чревато перезапуском Верховной Рады: «Если парламент уже контролируются олигархами, то один из вариантов для Зеленского – выйти к народу. Мол, не знал, сколько г*вна рядом, дайте последний шанс. Наш народ добрый. И, как следствие, перезапуск парламента».

С ним соглашается директор аналитического центра «Политика» Николай Давыдюк: «Если парламент начнет съедать свой рейтинг и перейдет на рейтинг президента, Зеленскому будет проще его распустить».

Не исключает досрочных парламентских выборов и кандидат экономических наук Александр Хмелевский, по словам которого, это может стать ответом на рост напряжения в обществе. Эксперт отмечает, что с падением уровня жизни, ростом цен и тарифов, а также с дальнейшим продвижением непопулярных в обществе законопроектов, дальнейшего снижения рейтингов и «Слуги народа», и лично Зеленского не избежать. Одновременно, запрос общества на новые политические силы и лица будет увеличиваться. «И, хотя существенного роста рейтингов оппозиции я не ожидаю, досрочные парламентские выборы все же не исключены», - говорит он.

Кроме того, эксперты говорят и о возможной отставке Кабмина. «Правительство показало свою некомпетентность», - считает Хмелевский.

Глава правления, координатор политических программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская считает, что формальным поводом для роспуска Рады может стать отсутствие коалиции (впервые в украинском парламенте сформировано большинство, состоящее из одной фракции, а не объединения фракций). Она напоминает, что президент не имеет права распускать парламент в течение года после внеочередных выборов. И «иммунитет» действующей Верховной Рады заканчивается 29 августа 2020 года.

В свою очередь, аналитик KyivStratPro Тарас Семенюк не верит ни в скорую отставку Кабмина, ни в досрочные выборы Рады. Мол, следующий созыв парламента будет хуже нынешнего и будет играть против президента. А это чревато политическим кризисом, сравнимым с противостоянием Ющенко-президента и Тимошенко-премьера. Что же касается правительства, то, по словам Семенюка, критиковать Гончарука и Ко еще рано: «За первые сто дней они показали из десяти баллов твердую «восьмерку»».

Частично с таким мнением соглашается научный директор Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Алексей Гарань, по словам которого любые выборы - «это всегда риск». Поэтому, «дифференциация во фракции Зеленского будет идти, но вряд ли это монобольшинство развалится».

Что же касается правительства, то, по словам Гараня, нельзя исключать ротаций в Кабмине. «Я не исключаю отставки Гончарука. Хотя, опять же, это в значительной степени будет зависеть от ситуации в экономике и от того, удастся ли провести решения, которые могут быть представлены населению как успешные в экономической сфере», - добавил он.

Точки бифуркации

Одним из самых острых вопросов 2020 года, стимулирующих политические конфликты, по мнению научного сотрудника Института истории Украины НАНУ Андрея Мартынова, станет принятие закона о рынке земли. Эксперт отмечает, что продавить принятие этого закона власть вполне способна. Однако не без сопротивления как внутри провластных сил, так и со стороны оппозиции.

Еще одна спорная тема, по его словам, - пересмотр и изменение условий Минских соглашений, а в дальнейшем, как следствие, замораживание конфликта на Донбассе. С одной стороны, такое предложение Украины, с большой долей вероятности, поддержит Германия (Меркель уже намекнула об этом после «нормандской встречи» в Париже). С другой стороны, Россия соглашаться на украинские условия не намерена (что также уже было озвучено хозяином Кремля) и рассчитывает на поддержку в этом вопросе со стороны Франции в лице президента Макрона. «Вряд ли к мирному процессу можно будет привлечь США, ведь Америка с февраля 2020 года вступает в свою президентскую гонку. Поэтому очень вероятно замораживание конфликта на Донбассе, но не его окончательное решение», – считает эксперт.

По словам же Александра Хмелевского, не стоит исключать не только ослабления поддержки Украины со стороны Германии и Франции, а и активизации боевых действий: «Давление на Украину со стороны России будет расти. Путин озвучил новые территориальные претензии на Причерноморье. Также будет происходить поглощение Беларуси, что еще больше усилит стремление России подчинить Украину».

Сбалансировать силы позволит расширение сотрудничества Украины с ЕС в рамках «Восточного партнерства», говорит исполнительный директор «Европы без барьеров» Ирина Сушко. Она напоминает, что усиление сотрудничества между ЕС и тремя из шести стран-партнеров – Грузией, Молдовой и Украиной, предложили именно мы. Эти три страны «Восточного партнерства» подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, имея общие вызовы и успехи. «Логика развития сотрудничества требует, чтобы был создан новый трехсторонний формат сотрудничества для обмена опытом, координации политики и взаимной поддержки стран-партнеров. Если к саммиту «Восточного партнерства», который должен состояться в июне 2020 года, ЕС согласует создание отдельного формата сотрудничества между тремя странами по формуле «3+1» для углубленного взаимодействия, не дожидаясь их перспективы членства в Европейском Союзе, это станет одной из главных новостей года в международной политике в регионе», – объясняет она.

Николай Давыдюк добавляет к вышесказанному, что проблемой для Украины в 2020 году могут стать и возможные выборы на оккупированных территориях, которые могут пройти вместе с местными выборами. Дело в том, что они могут выдаваться за «объединение страны». Однако на самом деле пройдут по московскому сценарию. «Разумеется, это не на руку Украине. Фактически, это будет легализацией сепаратистов под украинским флагом», - подчеркивает он.

По словам эксперта, чтобы минимизировать эти риски, следует тщательно следить за встречами лидеров «нормандской четверки». В частности, что касается тайных, непубличных переговоров.

Кроме того, одной из важных тем в 2020 году Давыдюк называет перепись населения. «Мы получим огромное количество статистических данных о том, кто мы, какие мы, и куда нас так много исчезло. Перепись будет основой для политических манипуляций. Как минимум, Зеленский сможет критиковать уже не только предыдущего президента, а, например, трех предшественников», – говорит политолог.

Что говорят карты, цифры и звезды

Любопытно, но прогнозы политических и экономических экспертов, в принципе, совпадают с прогнозами специалистов «экзотических» сфер (кто бы что ни говорил, а украинцы верят астрологам, нумерологам и т.д.). Так, по словам таролога Ольги Соломки, отставка Кабмина вполне вероятна: «Гончарука сделают козлом отпущения, принесут в жертву, мол, молодой, неопытный, наделал глупостей. И будет кто-то новый – старший, тот, у кого есть больший опыт работы, в том числе, в руководстве крупными проектами».

При этом, кадровые трансформации в Кабмине возможны уже в январе.

«А вот парламент пока будет тот же, он еще не все возложенные на него задачи выполнил», – добавляет она.

Что касается ситуации в целом, по словам таролога, в стране будет актуален лозунг «Хлеба и зрелищ». Однако не стоит надеяться на стабильность с «хлебом» - вряд ли экономика страны резко воспрянет, а ВВП взлетит до небывалых высот.

Самыми сложными периодами будущего года для страны Ольга Соломка называет январь, июнь, август и ноябрь: «В январе приступаем к какой-то неприятной черте, может, угроза дефолта или какие-то другие вопросы финансов. В июне будет сделан не очень правильный выбор, возможно, изменение Конституции, это сломает немало стабильных вещей. В августе – очередной период безысходности, когда нам будут «выламывать руки», и мы ничего не сможем сделать. А в ноябре - еще большее падение экономики».

Карты говорят, что в феврале-марте 2020-го перед Украиной могут открыться новые перспективы и возможности, связанные с новыми союзами. «Но мы, кажется, не попадем в новую зависимость», - отмечает Ольга Соломка.

Астролог Валерий Московченко обращает внимание, что в 2020 году будет шесть затмений (четыре лунных и два солнечных), и для Украины это будет тяжелый год, благоприятными периодами похвастаться трудно. Звезды говорят о смене правительства Алексея Гончарука, внутренняя политика будет направлена ​​на «проедание» бюджета. «Ожидается скачок доллара вверх, ослабление гривны. Поскольку экономической стабильности не будет, выезд населения за границу усилится», – рассказывает астролог.

Нумеролог Любовь Павленко обращает внимание, что 2020 год – это время закрепления результатов, переоценки ценностей и планирования будущего: «Но отдыхать не придется – наступает период усердной работы и построения крепкого фундамента на перспективу. Чем больше усилий затратите, тем большее вознаграждение ожидает в будущем».

В нумерологии используется понятие кверсуммы, когда число, дата или математический ряд сворачиваются до однозначного числа, и дальнейший анализ происходит по характеристике чисел от 1 до 9. А персональный год любой страны зависит от Дня ее рождения (обретения независимости). Согласно этому циклу, сейчас мы живем в «Восьмерке» (восьмой год начался в День рождения Украины - 24 августа 2019). Девиз этого периода – что посеешь, то и пожнешь. «Поэтому все мы «пожинаем» последствия предыдущих действий за семь лет. И это будет либо награда, либо расплата – кто как заслужил», – объясняет Любовь Павленко.

Нумерология предусматривает, что январь 2020-го будет периодом подведения предварительных итогов, мудрости и осмотрительности, пересмотра планов и разрушения воздушных замков. В феврале – время независимости, самостоятельности и новых начинаний, от которых во многом будет зависеть будущее на ближайший год.

«В марте стоит обратить внимание на взаимодействие и сотрудничество с другими странами, ведь это время общения и объединения. Апрель – период претворения планов в жизнь, а май – усердного труда, установления правил и выстраивания долгосрочных перспектив», – рассказывает нумеролог.

В июне наступит благоприятное время для освобождения от старых установок и прежних авторитетов. В июле и до конца августа украинцам стоит посвятить время вопросам семьи, в приоритете будут темы науки и образования, в том числе, связанные с интеллектуальным и духовным развитием.

А после Дня Независимости в августе 2020-го мы вступим в «девятый год» – период освобождения от нежизнеспособных планов и подготовки к новому циклу. «Это лучшее время для избавления от балласта и пересмотра целей», – отмечает Любовь Павленко.

Таким образом, в 2020 году Украина, конечно, не будет хватать звезд с неба, но в определенных вещах вполне может добиться успеха. В любом случае, главное, что ни один из прогнозов, пусть даже крайне удручающий, не связывает нам руки. Скорее даже наоборот – указывает на потенциальные слабые места, дает шанс укрепить их и все изменить. Не зря же в народе говорят: предупрежден, значит, вооружен.

Татьяна Урбанская, Ирина Шевченко