Александр Рувин: Мы не изучали бороду [подозреваемого в убийстве Павла Шеремета]. У нас были экспертизы по походке человека. Ее изменить нельзя, даже если стараться. Это как почерк

Киевский НИИ Судебных экспертиз был основан в 1913 году и не прекращал свою работу даже во время Второй мировой войны. Его эксперты участвовали в расследовании самых резонансных преступлений в истории Независимой Украины. Весной 2020 года из заключения будут использоваться в деле по сбитому на Донбассе «Боингу». На результаты исследований этого НИИ сейчас опираются следователи в «деле Шеремета».

УНИАН пообщался с директором столичного НИИ судебных экспертиз Александром Рувином о некоторых резонансных расследованиях.

Не так давно появились новости о мине, которую изъяли во время обыска у Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве Павла Шеремета. При этом в одних СМИ писали, что мина не была боевой, в других утверждали, что взрывное вещество аналогично тому, которое использовалось для взрыва автомобиля журналиста. Можете рассказать подробней о вашей экспертизе по этому вопросу?

В нашем ответе говорится, что это боевая мина МОН-50 без промежуточных детонаторов, без взрывчатого вещества. При этом детонаторы из нее вытащили и прожгли в корпусе отверстие. Для чего? Не могу вам сказать, это будет не интервью, а «Поваренная книга подрывника», описание того, что нужно сделать, чтобы мина точно взорвалось.

Повторюсь, мина - боевая. В ней остались поражающие металлические элементы, и они такие же, как и те, которые были найдены после убийства Шеремета. У МОН-50 поражающими элементами могу быть либо шарики, либо цилиндрики. Вторые использовались при изготовлении мин реже, но именно они были найдены в обгоревшей машине. Поражающие элементы абсолютно одинаковые.

Очень много вопросов к формулировке британского эксперта Айвана Бирча. Сообщали, что его экспертиза по походке называет доказательства «условно-достаточными». Кажется, что он не уверен на 100%, что на видеокамеры рядом с местом преступления попали именно те люди, которых назвали подозреваемыми.

У англичан другие критерии, и «условно достаточно» - значит достаточно для следствия. Поверьте, были другие подозреваемые, следователи были уверены, что это - точно они. Мы их отмели. Была куча других людей, которых отбросили, посчитали, что не они на записях камер… Была проделана огромная работа, изучены тысячи видеозаписей. И мы уверены в заключениях наших экспертов. Походку изменить нельзя, даже если стараться. Движение ног, рук, тела - индивидуальны. Это как почерк.

Мы точно можем сказать, что Яна Дугарь – разведчица, которая фотографировала расположение видеокамер в том районе. Девушка в парике – подрывала машину. И мы можем говорить, что подрывник мог стоять только у перекрестка. Оттуда видно, что машина с Шереметом приближается, останавливается перед поворотом. А у светофоров всегда стоят люди, расчет был на то, что потом будет сложно определить, кто именно из них нажимал на кнопку. Но у нас есть история этого подрывника, точнее подрывницы.

Но вы же читали аргументы о том, что у одного из преступников, которого засекли камеры, другая форма бороды, нежели у Антоненко. У подозрительного человека – эспаньолка, у Андрея – сплошная.

Преступники меняли походку, меняли внешность. Вот, представьте, вы знаете, что попадете на камеры, идете в кепке, в капюшоне. Можно замаскировать себя так, что борода будет скрыта.

Но, вы должны понимать, мы не изучали бороду. У нас были экспертизы по походке человека. Британский эксперт изучал только движение ног. Наши эксперты тоже говорят: это точно его походка.

В каких еще резонансных делах принимали участие ваши эксперты?

Мы делали экспертизы после взрывов на артскладах, и уже можно говорить, что нигде пожары не были случайностью. Да, не все совпадает. В Калиновке был поджог, в Ичне – взрыв, по Балаклее был нанесен удар с беспилотного летательного аппарата. Но есть общие детали в том, как были инициированы взрывы.

Давайте возьмем, для сравнения, Калиновку и Ичню. И там, и там были, в первую очередь, взорваны ракеты «Града» и никакие другие. Почему? Без раскрытого стабилизатора эти ракеты летели хаотически в разные стороны. Люди понимали, как устроить масштабный пожар.

И, смотрите, в Балаклее изначально загорелось только топливо. Это не привело к серии взрывов, к масштабному ЧП. Тогда беспилотник развернулся, изменил маршрут и через 4 минуты 50 секунд еще раз выстрелил, но уже по другому складу…

Мы точно знаем, как летел тот беспилотник. Его довели до границы с Россией и там он потерялся. Аэродром, с которого он мог взлететь, находится в 5 км от нашей границы. Лететь ему до артскладов было 200 километров – не проблема вообще.

И охрана артскладов его не засекла?

В Балаклее стояла зенитно-ракетная установка, но накануне ее зачем-то забрали. Непонятное совпадение. А в Ичне была система противодействия беспилотникам «НОТА», но… в нерабочем состоянии.

Выводы никто не делал из первых взрывов. Никто не усиливал охрану. В Калиновке ограждения по периметру просто не существовало. Можно было зайти со стороны леса – никто это не видел. И это - фронтовые склады государственного значения. Стратегические склады.

Потери невосполнимы. У нас нет производства снарядов и ракет. Их восполнить нельзя. Если они понадобятся, будем покупать в других странах.

Известно, что ваш НИИ занимается военными экспертизами. Вы изучали причины взрывов миномета «Молот», из-за которых погибло 13 и было ранено 32 военнослужащих?

Мы проводили учебные стрельбы, взорвали три миномета. Качество ствола отвечает всем нормам, требованиям. В других основных узлах имелись сильные изъяны.

В основном, случаи разрыва минометов связанны с двойным заряжанием. Метал, из которого сделан предохранитель от двойного заряжания, вообще не отвечает нормам. Со второго выстрела он разваливался и не работал, а ударно-спусковой механизм был сделан так, что давал осечки. Но, когда работает батарея, не понятно, был выстрел из конкретного миномета или нет. Бросали вторую мину – происходил взрыв.

Этот миномет не прошел госиспытания, он не был принят на вооружение. Но приказом начальника Генштаба его ввели в эксплуатацию. Выпустили в серию. Их сделали более 280 штук, заплатили за них деньги, хотя «Молот» был еще «сырой». И, ко всему прочему, прицелы там были не новые, а б/у.

К сожалению, бэушную технику, вместо новой мы встречаем часто. Мы изучаем технику после ремонта, смотрим, что на ней установлено. Часто видим детали без ресурса. Нам говорят, что закупили новые двигатели для танков, а оказывается, что поставили старые. Иногда узлы даже не ремонтируют - перекрасили и набили новые номера.

Ваши эксперты изучали расстрелы людей во время Революции Достоинства. Что удалось узнать?

Мы определили семь автоматов, из которых стреляли, они были на вооружении «Беркута». Но из патронов калибра 7,62 было убито не так уж много людей. Большинство погибло от дроби, а определить, из какого ружья были убиты люди,практически невозможно.

Помните, вначале «Беркут» стрелял резиновыми пулями? В этих же ружьях мы нашли свинцовую пыль. Кто-то использовал охотничьи патроны. Мы сейчас со следователями воссоздаем обстановку мест, где лежали раненные или погибшие, и это даст возможность понять,из какого места, с какой дистанции стреляли.

Влад Абрамов