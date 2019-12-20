Новогодняя лихорадка охватила регионы Украины (видео)

Почти все города представили свои елки. Регионы соревнуются в креативности: елка из рапанов, Николаи за рулем и лучезарные деревья.

Сезон празднований в Украине можно считать официально открытым. Почти все города презентовали главные атрибуты праздника.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сегодня уже второй вечер будет сиять главная елка страны на Софийской площади. Регионы соревнуются в креативности: елка из рапанов, Николаи за рулем и лучезарные деревья.

Как писал УНИАН, в Харькове на площади Свободы открыли главную елку города. Высота новогоднего дерева - 40,5 метра. Ее украшают 60 световых кристаллов, 70 светодиодных шаров, около 200 игрушек в виде подарочных коробок, 700 шаров и декоративных бус, а также 500 стробоскопов.

В Житомире живую 17-метровую новогоднюю елку в этом году украшают 824 игрушки, 30 декоративных украшений, около 1 километра гирлянд разных цветов. А в Одессе елка украшена гирляндами и дюролайтом (прозрачным шнуром со светодиодами внутри), общая протяженность которых составляет около 4 километров. Основное украшение - светодиодная инсталляция в стиле новогодней сказки Эрнста Теодора Гофмана «Щелкунчик».