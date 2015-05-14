В МВД рассказали о "ряженых" участниках "парада" в оккупированном Донецке

Как пишет Аброськин на своей странице Facebook, "командующий парадом" – "заместитель министра обороны "ДНР" Сергей Великородный, 1971 года рождения, гражданин РФ.

Отмечается, что Великородный на территории Российской Федерации находится в розыске за "мошенничество, совершенное организованной группой лиц или в особо крупных размерах". "Воюет" в Донецкой области, "еще со Славянска", - уточняет Аброськин.

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По данным начальника милиции Донетчины, "министр обороны ДНР" - Владимир Кононов, 1974 года рождения, в прошлой жизни - тренер и педагог. В НФВ состоит с апреля 2014 года.

"Командир ОМОН Беркут" Андрей Терещенко…Это бывший украинский милиционер, который предал присягу и перешел на "службу" в самопровозглашенную "ДНР". "Командир 1-й отдельно танкового батальон (подразделение "Сомали")" Михаил Толстых, 1980 года рождения, кличка Гиви. На его руках кровь украинских военных и мирных граждан еще с апреля 2014 года. "Командир 2-ого отдельного танкового батальона" Петр Ручьев. "Командир отдельного разведывательного батальона", главарь НВФ "Спарта" Арсений Павлов, 1983 года рождения, гражданин Российской Федерации кличка "Моторола". "Первый заместитель начальника ПВО 7 отдельно-мотострелковой зенитно-ракетного дивизиона" Сергей Солодов, 1972 года рождения, кличка "Солод", - рассказал об участниках "парада" Аброськин.

По его словам, все "эти ряженые под руководство "ДНР" в большей части есть лицами, которые разыскиваются за совершения того или иного преступления на территории РФ. Туда им обратной дороги нет. В Украине они также объявлены преступниками за активное участие в убийствах мирных граждан, пытках наших военнослужащих".

Как сообщал УНИАН, в Донецке 9 мая члены незаконных вооруженных формирований устроили "парад" военной техники.