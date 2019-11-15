Пожар на военном складе в Гайсине: ГБР назвало версии (видео)

Сейчас ГБР квалифицирует дело по статье – халатное отношение военного служебного лица к службе, что повлекло существенный вред, совершенное в условиях особого периода.

Следователи Госбюро расследований назвали основные версии пожара на военном складе в Гайсине.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Среди версий – умышленный поджог лицом, что может быть причастно к хищениям имущества воинской части. Также – самовозгорание и короткое замыкание электросети.

Сейчас ГБР квалифицирует дело по статье – халатное отношение военного служебного лица к службе, что повлекло существенный вред, совершенное в условиях особого периода.

Напомним, 13 ноября в Винницкой области на военном складе вещевого имущества 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) ВСУ вспыхнул пожар.

Вскоре в ГБР заявили, что пожар нанес убытков на 10,5 млн грн, и выдвинули предварительную версию возгорания электросети.

«В металлическом ангаре вещевого склада площадью 200 кв. м возник пожар. Огнем уничтожено имущество, хранившееся в здании: около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и прочее. Предварительная сумма ущерба - 10,5 млн грн», - говорится в сообщении.