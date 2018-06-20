Правда и мифы «одесской Хатыни»

К годовщине трагических событий в Одессе правоохранители подготовились основательно: в город подтянули дополнительные силы из 14 регионов Украины, из зоны АТО прибыла большая группа СБУ. Всего для обеспечения правопорядка было задействовано более 4 тыс. человек, так как, по информации спецслужб, в эти майские дни диверсионно-террористические группировки планировали в городе теракты. К счастью, обошлось без инцидентов.

По данным регионального главка МВД, в траурных мероприятиях приняли участие около полутора тысяч человек. В панихиде на Куликовом поле – около 500, на Соборной площади – более тысячи. На сегодняшний день и тех, и других горожан беспокоит тот факт, что трагические события 2 мая 2014 года до сих пор не расследованы. Основные фигуранты скрылись за рубежом, виновные не наказаны, а кое-кто пытается спекулировать на трагедии, используя пробелы следствия для культивирования вражды…

По словам координатора общественной комиссии «Группа 2 мая», созданной в прошлом году для независимого расследования одесской трагедии, Татьяны Герасимовой имитация расследования и псевдосуды от имени государства, могут породить новые попытки раскачки ситуации в Одессе. «В числе наших основных задач – развенчание многочисленных мифов… Один из них – вброс под названием «одесская Хатынь». Эта версия активно используется РФ в информационной войне», - рассказала она.

Ложь российской пропаганды

По словам активистки, не трудно заметить, что на любое резонансное событие в Украине российское общество начинает реагировать упоминаниями об «одесской Хатыни» или о «фашистах, убивавших людей» в одесском Доме профсоюзов. Причиной тому – сплетни и слухи, массово тиражируемые в социальных сетях и в российских СМИ, которые и стали основой создания мифа «одесской Хатыни».

Этот «бренд» внедряется российской пропагандой повсюду, в том числе, в ЕС и в США. К примеру, еще 9 июля прошлого года в Европарламенте состоялась фотовыставка, представляющая Украину эдаким патентованным фашистским государством. Организаторы этой акции не стали дожидаться результатов следствия, им, в отличие от следователей, прокуроров и судей, уже год назад было понятно, кто виноват в трагедии – «киевская хунта». А для информации о гибели евромайдановцев, роли лидеров Куликова поля и антимайдановских дружин, в их версии событий места не нашлось. Словно трагедия 2 мая началась и закончилась пожаром в Доме профсоюзов.

«Член нашей группы, эксперт по баллистике, вооружению и боеприпасам, капитан МВД в отставке Юрий Мукан присутствовал на заседании Европарламента 9 июля 2014 года, - рассказывает эксперт «Группы 2 мая», биохимик Владислав Балинский. – По его словам, выступающие, чтобы усилить ужас европейцев от трагедии, рассказывали небылицы о сотнях трупов и каннибализме в Доме профсоюзов. Но на самом деле погибших 48 человек. И не опознан только один».

Балинский акцентирует, что «одесская Хатынь» создана и продвигается с подачи Кремля. На этот «бренд» работают политологи, психологи, историки, журналисты, его продвигают выездные «артисты».

В то же время, официально следствие не нашло ни одного подтверждения тому, что людей, выходивших и выпрыгивающих из пылавшего Дома профсоюзов, пытались «добивать». «Наоборот, было немало тех, кто спасал людей. Например, отряд «Одесской Самообороны» и многие «ультрас», - рассказала Татьяна Герасимова.

Ее слова подтверждает и один из свидетелей, активист Куликова поля Сергей Дмитриев, который лично находился в Доме профсоюзов. По его словам, когда деревянная баррикада возле входа в здание загорелась, он побежал по центральной лестнице наверх. Но из-за раскаленного воздуха в помещении было невозможно находиться, и парень решил выпрыгнуть из окна между вторым и третьим этажом. Упал, сильно ушибся, не мог встать, попытался отползти подальше… Вдруг увидел над собой человека – незнакомец замахнулся чем-то тяжелым и в этот же момент - голос со стороны: «Не трогай, он мой». Тот, второй, подозвал товарищей, и они понесли Сергея к машине «скорой помощи». По дороге спаситель сказал: «Мой дед освобождал страну от фашистов в Великую Отечественную, а я – бандеровец. Запомни, парень, тебя спас бандеровец».

Сейчас, через год после своего спасения, Сергей Дмитриев не изменил своих политических взглядов, по-прежнему ходит на Куликово поле и бандеровцев считает «фашистами». Кроме одного, который его спас. «Я бы хотел его встретить, чтобы поблагодарить…», - говорит он.

Поле раздора

Таким образом, активисты «Группы 2 мая» утверждают, что «вторая Хатынь» - безусловная ложь. Ведь в российской интерпретации событий нет ни слова о первопричине трагедии в Доме профсоюзов - о бойне в историческом центре Одессы и о застреленных там евромайдановцах. Более того, по мнению Герасимовой, если бы не лагерь антимайдановцев на Куликовом поле, трагедии могло бы и не быть. «Власти понимали, что с ним надо что-то делать, но снести его не решались и прибегли к чисто одесскому приему – «договорняку», - рассказала Герасимова.

По некоторым данным, в последних числах апреля 2014-го, лидерам Куликова поля поступило около 50 тыс. долларов. «Часть денег направили на юридическую поддержку арестованного лидера организации «Молодежное единство», активного участника антимайдановских акций в феврале-марте 2014-го Антона Давидченко. Одно из боевых крыльев местного антимайдана в лице руководства «Одесской дружины» получило 35 тыс. долларов за перенос палаток своей организации на Мемориал 411-й береговой батареи (10 км от Куликова поля). Полученные средства позволяли профинансировать перенос лагеря и его дальнейшее функционирование. Передача денег происходила якобы при посредничестве тогдашнего начальника областной милиции Петра Луцюка и его заместителя Дмитрия Фучеджи», - поделилась результатами независимого расследования Татьяна Герасимова.

Источники утверждают, что подобная ликвидация палаточного городка отвечала интересам всех сторон, а захват Дома профсоюзов и ожесточенное сопротивление при сносе палаток не предусматривались. По словам члена «Группы 2 мая» Сергея Диброва, снос городка был согласован со всеми заинтересованными сторонами и всех устраивал: «Одна сторона могла продолжать играть роль «жертв хунты», получая соответствующее финансирование, другая – выступила бы в роли освободителей Одессы. Милиция, со своей стороны, рапортовала бы о выполненном служебном долге, обеспечении общественного порядка, причем, без жертв. Местная власть получила бы открытую площадь и демонстрацию того, что контролирует ситуацию в городе. Но что-то пошло не так...».

В результате, из-за внутренней несогласованности в рядах лидеров одной из групп Куликова поля, план был сорван - в центре города спровоцировали массовые беспорядки. Кровопролитие, длившееся три часа, привело к жертвам и полностью спутало «карты». Вместо бескровного демонтажа начались ожесточенные столкновения. «Я лично видел, как разъяренные толпы с обеих сторон оскорбляли друг друга. Разделенные кордоном милиции, они «резвились», но убивать не собирались. Оружие появилось примерно через час после начала стычки. С первым выстрелом «баловство» окончилось...», - рассказал Дибров.

Члены группы, как и следователи, полагают, что 27-летний десятник «Правого сектора», евромайдановец Иванов погиб от пули, выпущенной руководителем так называемой мобильной группы Куликова поля «Народная дружина» Виталием Будько по кличке «Боцман». Он, по мнению следствия, является одним из организаторов массовых беспорядков. Будько с места преступления исчез в машине «скорой помощи», в которой также уехал в больницу раненый полковник милиции Фучеджи. Сейчас оба - в розыске.

Установлена личность еще одного стрелка - активиста «Правого сектора», также ставшего фигурантом уголовного производства. Его подозревают в гибели одного человека и ранении другого - милиционера. Он от следствия не скрывается, живет в Одессе. Многие его называют героем, мол, своими решительными действиями мужчина спас город.

Пожар и бездействие властей

После первых смертей (жертвами «расстрела» на улице Дерибасовской и Греческой площади стали шесть человек), включился фактор стихийного гнева – люди пошли громить Куликово поле. Сами же «куликовцы», вместо того, чтобы покинуть палаточный городок, почему-то решили войти в здание Дома профсоюзов. Собрали древесину, включая доски и поддоны, стоявшие по периметру палаточного городка, затащили ее в вестибюль Дома профсоюзов, снесли туда же мебель из взломанных кабинетов... Более того, внесли в здание генератор с 18 литрами бензина, еще две канистры, которые поставили в вестибюле первого этажа, прямо на лестнице. «Несколько ящиков с бутылками, очевидно, под «коктейли Молотова», ружья, камни...», - рассказал Дибров.

Пророссийские активисты, оказавшиеся в Доме профсоюзов, говорят, мол, зашли в него, чтобы защитить свой палаточный городок. Но кто именно приглашал их внутрь, обсуждают неохотно. Кто-то утверждает, что еще 1 мая 2014 года во время митинга на Куликовом поле бороться «с фашистами-фанатами» призывал один из лидеров антимайдана Артем Давидченко (брат Антона Давидченко). По другой версии, 2 мая 2014 года пройти в здание агитировал лидер партии «Боротьба» Алексей Албу и некий представитель Союза советских офицеров. Третья версия сводится к тому, что в Доме профсоюзов находилась какая-то «знатная шишка», которую потом увезли «люди в черном»... «Мы это отследили, - рассказал Сергей Дибров. - Были три синих микроавтобуса «Фольсваген», которые когда-то закупала СБУ по тендеру. В само здание люди из этих авто не заходили, только подъехали поближе и взяли человека, которого толпа уже «крутила». Кто был этот человек, по каким причинам его брали – неизвестно. Никаких опознавательных знаков на нем не было, а СБУ напрочь отрицает данный факт».

Эксперт «Группы 2 мая», биохимик Владислав Балинский разработал схему динамической модели пожара и задымления в Доме профсоюзов. «Источник возгорания, безусловно, горючая смесь. На сделанном с различных точек видео четко просматривается, как «коктейли Молотова» летят из Дома профсоюзов еще до подхода к нему евромайдановцев. Вероятно, смесь разливалась по бутылкам именно в фойе. Возгорание могло произойти из-за пролива бензина внутри здания или из-за «осечки» при броске бутылки – как с баррикады, так и в помещении», - рассказал Балинский.

В то же время, независимые эксперты опровергают и некоторые версии правоохранителей, озвученные год назад, относительно возможного применения в Доме профсоюзов боевых отравляющих веществ, неизвестном газе, убившем людей до пожара, хлороформе и белом фосфоре. Так, по словам врача-токсиколога Владимира Саркисяна, причиной смерти 18 человек в Доме профсоюзов стал угарный газ, еще 13-ти - ожоги тела и дыхательных путей, двое скончались от ожоговой травмы в лечебном учреждении, 8 - погибли при падении из окон. «Информации о причинах смерти еще одного погибшего получить не удалось, и на данный момент наша группа считает ее невыясненной», - рассказал Саркисян.

По мнению эксперта, практически все, кто стал жертвами пожара, имели шансы выжить. «Но пожарные приехали слишком поздно – прошло более 40 минут после первого вызова, хотя часть управления ГСЧС расположена в каких-то 400 метрах от места ЧП. То есть, служба действовала неадекватно ситуации, нарушив соответствующие нормы...», - считает врач-токсиколог.

По мнению активистов, кому-то очень удобно спрятаться за формулировкой «отравление неуточненными газами», что сделали и руководители местного бюро судебно-медицинских экспертиз (СМЭ). Не исключено, что следствие пытается скрыть результаты, чтобы защитить честь мундира. Тем не менее, факт поверхностного осмотра места преступления – Дома профсоюзов – налицо. «Площадь здания – 12 тыс. квадратных метров, официальные эксперты осмотрели за три часа, что абсолютно нереально, - рассказал Балинский. – Зато наш эксперт сразу заметил пулевое отверстие, которое упустило следствие».

По мнению специалиста, в некоторых случаях стреляли изнутри. «Есть свидетели, которые говорят, что задержали и передали милиции одного из стрелков. Но где этот человек сейчас – никому неизвестно. Позднее обнаружили оружие на крыше, а гулявшие по прилегающему парку мамочки находили пистолеты в кустах...»

«Тайны следствия»

Собственно, на сегодняшний день официальная и неофициальная версии трагедии 2 мая в Одессе разнятся. По мнению властей, главным организатором бойни является полковник Фучеджи, а целью была попытка «взорвать» ситуацию во всем регионе. Версия красивая, но неправдоподобная, считает эксперт «Группы 2 мая», экс-подполковник милицейского уголовного розыска Владислав Сердюк. По его словам, Фучеджи – отнюдь не главный организатор массовых беспорядков в Одессе, хотя он и симпатизировал обитателям Куликова поля. «Фучеджи – не Гиркин-Стрелков и не Мозговой-Призрак... Он не военный, не политик, а просто хитрый матерый мент. Не стоит демонизировать его фигуру. Он – продукт совковости, «флюгер». Крутился, вертелся, пытался поймать направление «ветра». В те дни «ветер» в Одессе был не «восточный», - констатирует Сердюк.

Как бы там ни было, просчеты бывшего руководства регионального главка МВД стали одним из факторов, спровоцировавших трагедию 2 мая. Так, по словам Татьяны Герасимовой, экипировка и вооружение отрядов милиции, которые пытались сдерживать агрессивную толпу, не соответствовали требованиям, необходимым для обеспечения общественной безопасности. Более того, зачастую милиция не сдерживала ситуацию, а была сторонним наблюдателем происходившего. Причем, свою бездеятельность стражи порядка объясняли якобы полученным приказом о невмешательстве. «Тогдашний начальник Главного управления МВД в Одесской области Петр Луцюк, фактически, устранился от выполнения своих функциональных обязанностей», - считает Герасимова. - Полагаю, ответ на вопрос – кто не дал Луцюку ввести в действие оперативный план «Волна» и локализовать массовые беспорядки, - один из ключевых в истории трагедии».

На сегодняшний день, по результатам предварительного расследования, Генпрокуратура сообщила полковнику Луцюку, уволенному из органов внутренних дел за нарушение дисциплины, о подозрении в совершении служебной халатности. ГПУ осуществляет расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами ГУ МВД, которые не обеспечили охрану общественного порядка 2 мая 2014-го, а главное следственное управление МВД – по фактам массовых беспорядков.

Обвинительный акт по первой части уголовного производства – касательно кровавых событий на Дерибасовской и на Греческой площади, - в ноябре прошлого года передан в Приморский суд Одессы, затем рассмотрение продолжилось в Малиновском райсуде. На скамье подсудимых – 20 человек, которые обвиняются по одной статье - ч. 2 ст. 294 (организация и участие в массовых беспорядках) УК Украины. Среди обвиняемых – Сергей Долженков, лидер «Одесской дружины», который своими действиями, по мнению «Группы 2 мая», спровоцировал столкновения на Дерибасовской. В основном же, это люди, задержанные в центре города, в ТЦ «Афина», в том числе, члены организации «Православное казачество». Они утверждают, что милиция обещала их вывезти в автозаках подальше от эпицентра событий и отпустить, но вместо этого их отправили в СИЗО.

По мнению Татьяны Герасимовой, обвинительное заключение написано странно: тексты по каждому фигуранту выписаны словно под копирку и почти все обвинения строится на показаниях одного и того же свидетеля.

Что касается расследования по Дому профсоюзов, активисты «Группы 2 мая» опасаются, что его качество оставляет желать лучшего. «Вот только один пример. Участник киевского Евромайдана, житель Одессы Андрей Красильников, был тяжело ранен пулей 12-го калибра неустановленным стрелком, который находился в Доме профсоюзов. Андрея после операции поместили в СИЗО, сделали подозреваемым, все по той же второй части ст. 294, и даже объявили сепаратистом – только потому, что он гражданин Российской Федерации. Но если это клеймо усилиями одесских евромайдановцев с него сняли быстро, то уголовное производство в отношении него закрывать не торопились. Статус потерпевшего ему не присвоили до сих пор. Не назначили и баллистическую экспертизу пули, которую из него вынули при операции. Ну, не интересует следователей этот эпизод почему-то», - рассказала Герасимова.

К сожалению, подобное бездействие правоохранителей, которые, под предлогом «тайны следствия», скрывают от общества важную информацию о действительных причинах пожара в Доме профсоюзов и причинах смертей людей в здании, позволяет различным политическим силам спекулировать на одесской трагедии и продолжать «раскачивать» ситуацию в городе. Впрочем, сами горожане, похоже, уже сделали свой выбор и, в большинстве своем, считают, что Одесса – это Украина. «Понятно, кто ненавидел Украину, после 2 мая ее не полюбил, а приверженцы украинских ценностей укрепились в своем выборе... Подавляющее большинство видят Одессу только в составе Украины, даже в сегменте русскоязычных. Когда пришло время делать выбор, он был сделан. Нельзя сказать, что у нас все безмятежно, но развитие событий достаточно оптимистическое», - считает советник губернатора Одесской области Зоя Казанжи.

«Одессу может спасти культура… Год назад, потеряв 48 человек, город содрогнулся. Мы должны радоваться тому, что содрогнулись. И сделать выводы…», - отмечает известный украинский художник Александр Ройтбурд.

Лариса Козовая