Восстановление телебашни на горе Карачун начнется после разминирования территории

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

«По состоянию на 8 июля мы не имеем возможности начать восстановительные работы на радиотелевизионной передающей станции города Краматорск, расположенной на горе Карачун, где произошло падение антенно-мачтовых сооружений. Осуществляется разминирование здания станции, а также прилегающей территории», - сказано в сообщении.

На данный момент концерн проводит предварительное планирование восстановительных работ на Краматорской телевышке. При этом окончательные затраты и источники финансирования восстановительных работ пока не сообщаются.

«По визуальной оценке состояния зданий станции и последствий повреждения конструкций антенно-мачтовых сооружений определена ориентировочная потребность в финансировании. Выяснить потребность в материально-технических средствах и объемы восстановительных работ окончательно можно будет только после завершения разминирования территории», - отмечают в КРРТ.

Вместе с тем в концерне сообщают, что на сегодня уже восстановлено трансляцию всех украинских каналов радиотелевизионными станциями в городах Артемовск и Константиновка.

Читайте такжеНа горе Карачун упала телебашня

Как сообщал УНИАН, 1 июля в результате обстрела террористами украинских позиций на горе Карачун упала телевышка. 222-метровая телебашня Концерна РРТ была одной из крупнейших в Донецкой области. Вещание с телебашни покрывало Краматорск и Славянск, а также ряд меньших населенных пунктов на севере Донецкой области. Вещание с вышки было отключено еще с мая, поскольку с тех пор постоянно шли бои за гору Карачун между террористами и украинскими войсками.

5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей заявил, что возобновляется работа социальных служб и милиции. Также в городах начинает работу миссия по предоставлению гуманитарной помощи всем нуждающимся.