Бандитские разборки с «нищим» экс-предпринимателем? За что в Запорожской области был убит местный чиновник Дмитрий Кириллов

Среда, половина девятого утра. В центре небольшого поселка Акимовка Запорожской области уже во всю бурлит жизнь – люди торопятся на работу. Никто из местных не обращает внимания на высокого мужчину в черном спортивном костюме, который мастерски сливается с толпой. На пороге административного здания появляется местный чиновник – 42-летний заместитель главы объединенной территориальной громады Дмитрий Кириллов. В какой-то момент неизвестный приближается к Кириллову и делает в его сторону несколько выстрелов.

Пострадавший падает. Человек с оружием подходит к нему вплотную и стреляет еще (сколько именно выстрелов было, полицейские пока не озвучивают, путаются в показаниях и свидетели). После этого стрелявший скрывается во дворах. По словам очевидцев, он сел в серебристый «Ланос» и уехал в неизвестном направлении.

Случайные свидетели вызывают скорую помощь, однако прибывшие на место медики бессильны, мужчина умирает. Спустя несколько минут Акимовка получает еще одно известие: недалеко от места, где было совершено убийство, горит серебристый «Ланос» - точь-в-точь такой, на котором уехал стрелявший мужчина.

Для небольшого курортного поселка с населением не более 11 тысяч человек столь дерзкое убийство – настоящий шок. Люди пересказывают друг другу детали преступления, местные СМИ «роют землю» в поисках каких-либо подробностей самого убийства, а также информации о самом Дмитрии Кириллове: кто такой, чем жил, кому мог насолить.

Запорожская полиция хранит упорное молчание. Официально отдел коммуникации отделывается традиционным: «Все детали сообщим позже». Первые официальные заявления от правоохранителей звучат лишь спустя несколько часов после того, как было совершено дерзкое убийство, из уст самого главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.

По воле случая, 18 сентября он приехал в Запорожье, чтобы представить нового главу областной полиции Николая Лушпиенко. После совещания с личным составом, различных наставлений и пожеланий новому начальнику главка, Князев таки выходит к журналистам. Говорит то, что все и так знали: утром убит Дмитрий Кириллов, 1977 года рождения, заместитель главы Акимовской ОТГ.

Информацию, из какого именно вида оружия убит чиновник (по разным данным, это то ли пистолет Макарова, то ли автомат Калашникова), не озвучивает. Мол, нужно дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы, которая даст заключение и о виде оружия, и об истинных причинах смерти пострадавшего.

Князев подтверждает, что нашли и сгоревшую машину и, собственно, оружие.

По его словам, полиция рассматривает две основные версии убийства – личный мотив или коммерческая деятельность, которую вел погибший. В шокированную Акимовку отправляет новоназначенного генерала Лушпиенко для оперативного совещания с личным составом.

А пока Князев совещался со своими подчиненными, УНИАН пообщался с его коллегами – как действующими, так и теми, кто уже не служит в системе.

Естественно, главные вопросы: кто и за что мог убить Кириллова? Почему это преступление было совершено так дерзко: в присутствии множества свидетелей, в день приезда в регион главного полицейского страны? Неужели мелкий районный чиновник (по сравнению со столичными или даже областными толстосумами) владел такими богатствами и занимался таким бизнесом, что мог получить за это пулю в лоб (если говорить о версии полиции относительно коммерческой деятельности)?

Вряд ли кто удивится, что Кириллов, как и многие его коллеги, был «гол как сокол».

Еще в 2017 году, когда он баллотировался в депутаты Акимовского поселкового совета, указывал, что является предпринимателем. Об этом свидетельствует сообщение Акимовской поселковой избирательной комиссии о результатах выборов в местный совет, опубликованное на официальном сайте местного органа власти.

Однако, согласно декларациям о полученных доходах Кириллова за 2017 год (когда стал депутатом) и 2018 год (был назначен на должность замглавы ОТГ в марте 2019, но отчитывался за предыдущий период), у чиновника не было вообще ничего – ни жилья, ни машины, ни единой копейки заработной платы или хотя бы выплат по безработице.

Ничего, кроме семьи – двоих детей и жены Алены, которая, кстати, оказалась чуть богаче своего возлюбленного. Судя по декларации за 2018 год, она предприниматель, которая находится в декрете. Но даже наличие маленького ребенка не помешало ей заработать 75 тыс грн. Плюс Алена получила 6 тыс грн в качестве государственной выплаты по уходу за ребенком до 5 лет. Также у супруги погибшего есть земельный участок в Запорожье (406 кв м) и два земельных надела, площадь одного из которых не указана, а второго составляет – 2,7 га в Кирилловке. Учитывая, что после аннексии Крыма Кирилловка стала одним из самых популярных морских курортов Украины, земля там на вес золота. Также Алена владеет небольшим домом в той же Кирилловке (76 кв м), магазином в Запорожье и автомобилем BMW X5 2015 года выпуска.

Предпринимательская деятельность Алены Кирилловой, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, сосредоточена на розничной торговле продуктами питания, сдачей жилья в аренду, в том числе и курортникам.

А вот каких-либо данных о самом Кириллове (с регистрацией на территории Запорожской области) нет. Собственно, какой коммерческий мотив убийства может быть в ситуации, когда у человека официально нет никакого имущества, предстоит проверить следователю.

Ровно, как и ту информацию, что Кириллов может быть причастен к неправомерному распределению объектов туристического предназначения на азовском побережье, используя свою должность. Об этом уже вовсю говорят и в самой Акимовке, и в курортной Кирилловке.

Что касается второй версии полиции, которую правоохранители корректно называют «личной», собеседники УНИАН называют гораздо жестче - бандитские разборки.

Как удалось узнать УНИАН, в 90-е годы отец погибшего – Александр Кириллов, по прозвищу «Саня Кирилл» – жил в Запорожье и занимался не совсем законным видом деятельности. Если говорить простыми словами, был «криминальным авторитетом». В начале 2000-х, когда в областном центре начался передел сфер влияния, «Саня Кирилл» постепенно отошел от дел и перебрался в Мелитополь (кстати, этот город имеет статус самого криминогенного в регионе). Там он работал директором рынка, имел несколько торговых точек. Несколько лет назад Кириллов-старший умер и, вероятно, его коммерческое имущество перешло к сыну.

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«Старший Кириллов был человеком очень тяжелым, вспыльчивым. Бандит, одним словом. А младший и его перещеголял – хам из хамов, он мог «кинуть» на деньги, не брезговал хищением людей, вопросы решал в стиле 90-х», - рассказал УНИАН бывший офицер запорожской полиции, который по работе неоднократно сталкивался с обоими Кирилловыми.

Версия нашего собеседника сводится к тому, что поводом для убийства стал именно скверный характер, а также стиль ведения дел. «Не по понятиям», так сказать. Не исключают местные экс-полицейские и варианта присутствия в этом деле больших сумм денег. Поговаривают, что у погибшего была привычка обманывать своих «партнеров по бизнесу».

«Не стоит привязывать сюда визит Князева, это просто совпадение. А вот то, что это произошло публично и дерзко, может свидетельствовать лишь о том, что это именно разборки, как было в 90-х. На глазах у всех, чтобы другим неповадно было», - убежден наш источник.

Важна в этом моменте еще одна деталь. По словам очевидцев, за несколько секунд до смерти Кириллов-младший обратился к своему душегубу. По разным версиям свидетелей, он сказал то ли: «Ты что творишь?», то ли: «Ты что, ох**нел?». Другими словами, это говорит о том, что он узнал своего убийцу, несмотря на то, что тот был в маске. Как? Ответ стал очевиден после того, как полиция опубликовала ориентировку. Главное в ней – рост убийцы – два метра. Видимо, в окружении погибшего был такой здоровяк, способный, не дрогнув, убить человека.

Ну, и еще одна очевидность: запорожские бандиты уже бросили вызов новому начальнику полиции. И запорожская общественность буквально замерла в ожидании: сколько времени понадобится опытному «оперу», чтобы раскрыть это резонансное преступление. Только раскрыть по-настоящему, а не «повесить» на первого попавшегося «высокого мужчину в черном костюме».

Ирина Дубченко