Всем освобожденным из российского плена морякам приобрели квартиры в одном доме

В течение двух недель будут приобретены квартиры и остальным из 35 бывших пленников Кремля.

Всем морякам, вернувшимся из российского плена, уже приобретены квартиры в одном доме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в комментарии журналистам.

По его словам, в течение двух недель будут приобретены квартиры и остальным из 35 бывших пленников Кремля.

Тимошенко сообщил: «Кроме моряков, которым уже купили квартиры, они будут проживать в одном доме, еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35-ти».

По его словам, «это вопрос одной или двух недель - они будут с новыми квартирами».

Также Тимошенко отметил, что есть «разные медицинские вопросы».

«У одного человека были вопросы по медицине, у одного из моряков, и Офис президента инициировал приезд израильских специалистов, и ему была сделана операция на волонтерских началах», - сказал заместитель руководителя Офиса президента.

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Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «уже решен вопрос с выделением жилья освобожденным морякам в Одессе».

14 сентября освобожденные из российского плена члены экипажей катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» прибыли в Одессу. Моряков доставили из Киева самолетом на военный аэродром «Школьный», откуда автобусами они поехали на военно-морскую базу «Юг». База дислоцируется в Практической гавани Одесского морского порта.