Без аттестата и ВНО. Как абитуриенты из ОРДЛО и Крыма еще могут поступить в украинские вузы

Вот уже четвертую вступительную кампанию, с 2016 года, на базе десятков украинских вузов работают Образовательные Центры (ОЦ) «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина». Первые открылись в учебных заведениях, перемещенных из зоны ООС, а также в тех, что работают на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Этих центров сейчас сорок. В свою очередь, тридцать семь Образовательных Центров для крымских абитуриентов работают в Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Подробный перечень с адресами и контрактами размещен на сайте МОН в разделе «Жителям Донбасса и Крыма».

Через Образовательные Центры можно поступать без украинского паспорта, аттестата или сертификатов ВНО в украинские вузы, колледжи, техникумы или профтехучилища. Но не во все, а в закрепленные за ОЦ. В этом году Центры будут работать до 27 сентября. То есть до этой даты с неподконтрольных территорий Украины молодежь может податься в студенты.

Как поступить без ВНО

Такое поступление предполагает несколько шагов. Во-первых, абитуриенту нужно обратиться в ОЦ и лично подать заявление, заполнить образовательную декларацию (личные данные зашифрованы в целях безопасности). Во-вторых, сдать вступительные экзамены, результаты которых засчитываются вместо сертификатов ВНО. При этом, два экзамена - по украинскому языку и истории Украины - в прикрепленной к Центру школе.

Для самоподготовки можно пользоваться ресурсами платформы «Доступное образование» https://dostupnaosvita.com.ua, также доступны бесплатные учебные материалы, видеоуроки, тесты и презентации на платформе Moodle МДУ (в рамках проекта, который реализует Мариупольский государственный университет и Мариупольский научно-методический центр при поддержке МОН Украины, Министерства иностранных дел Литовской Республики, Посольства Литвы в Украине). Не теряют популярности подготовительные курсы ВНО, которые организовываются и действуют непосредственно в учебных заведениях.

«К примеру, на базе Мариупольского государственного университета есть как бесплатные дистанционные курсы для поступающих с неподконтрольных территорий Донбасса (доступные без регистрации), так и платные дистанционные курсы, которые проводятся на базе центра довузовской подготовки и работы с иностранными студентами», – рассказывает руководитель ОЦ «Донбасс-Украина» Мариупольского Государственного университета Вячеслав Кудлай.

В день упомянутой аттестации школой выдается соответствующая справка, по которой подается заявление в ОЦ. Уже в вузе абитуриент сдает профильный экзамен или творческий конкурс по специальности. В каждом университете графики приема и организации вступительных экзаменов могут незначительно отличаться.

К примеру, в ОЦ на базе МГУ сейчас продолжается третья волна набора студентов. До 16 сентября, даже не имея украинского аттестата и сертификатов ВНО, можно пройти госаттестацию по украинскому языку и литературе и по истории Украины в уполномоченной для этого школе Мариуполя (№52). С 17 до 20 сентября в МГУ организована сдача вступительных экзаменов по предметам ВНО, которые предусмотрены условиями приема для зачисления на специальности. До 27 сентября оформляется зачисление.

Абитуриенты с неподконтрольных территорий, у которых есть украинские документы (сертификаты ВНО и аттестат) также могут до 27 сентября подать документы в ОЦ и быть зачисленными.

Как получить украинский аттестат и сдать ВНО

Впрочем, из 118 абитуриентов (на момент написания материала), обратившихся в этом году в ОЦ Мариупольского государственного университета, только около двадцати человек не имели необходимых украинских документов. «Полный пакет» – паспорт, аттестат, сертификаты ВНО – был примерно у такого же числа. Большинство же имели либо аттестат, либо хотя бы один сертификат ВНО (около семидесяти человек).

«Приблизительно такое соотношение разных категорий поступающих сохраняется у нас каждый год. В основном, заканчивая одиннадцатый класс на неподконтрольной территории, школьники обращаются в Мариупольские школы для обучения дистанционно (школа № 29) или экстернатом (школа №54), где за учебный год абитуриенты получают украинский аттестат, сдают внешнее независимое оценивание», – рассказывает Вячеслав Кудлай.

Перечень школ, где можно учиться на экстернате или дистанционно, указан на сайте МОН или опять-таки на сайте https://dostupnaosvita.com.ua в разделе «Дистанционное образование».

Для зачисления в школу, родителям ученика нужно отправить заявление о зачислении, свидетельство о рождении ребенка и документы о текущем образовании директору выбранного учебного заведения в письменном или электронном виде. Присоединиться к дистанционному обучению в выпускных классах можно только до начала второго семестра. На экстернатную форму обучения – до марта текущего учебного года. Приезжать в школу ученику, который учится дистанционно, нужно только в конце учебного года, чтобы пройти годовое оценивание и итоговую аттестацию.

Отметим, что количество таких учащихся дистанционно или на экстернате ежегодно увеличивается. Так, по данным департамента образования Луганской области, на экстернате сейчас учится 817 школьников, в дистанционной форме – 251. В Донецкой области – втрое больше.

Исполнительный директор Фонда «Открытая политика» Ирина Жданова обращает внимание, что срез знаний абитуриентов очень разный. Но те, кто учится на дистанционном, зачастую, показывают более высокие баллы, чем учащиеся на экстернате: «Поэтому необходимо больше информационных кампаний более глубокой подготовки, радиоуроков украинского языка, подготовительные отделения при вузах».

Как получить бесплатное образование

Стоит обратить внимание, что сроки поступление на бюджет через ОЦ в высшие учебные заведения уже прошли. То есть, до 27 сентября документы принимаются, но только на контрактную форму обучения. Однако, шансы на бесплатное высшее образование все же остаются.

Руководитель ОЦ «Донбасс-Украина» МГУ Вячеслав Кудлай рассказывает, что при освобождении бюджетных мест в случае отчисления студентов, возможен перевод с контракта на освободившееся бюджетное место на конкурсной основе. Кроме того, студенты, поступившие в МГУ с неподконтрольных территорий Донбасса, могут обратиться за помощь в оплате контракта за обучение. Этим занимается благотворительный фонд «Будущее в единстве» (https://www.facebook.com/uednosti.org/).

«Абитуриенты могут связаться с Фондом напрямую, заполнив электронную форму на сайте фонда https://uednosti.org/», – подчеркивает руководитель ОЦ «Донбасс-Украина» МГУ.

В свою очередь, руководитель ОЦ «Донбасс-Украина» ВНУ имени В. Даля Юрий Ковалев отмечает, что контрактники также могут претендовать на дополнительные бюджетные места, которые вузы запрашивают у Министерства для поступающих из льготных категорий (сюда также входят дети-сироты, дети с инвалидностью, участники АТО и ООС).

К сожалению, в этом году, рассмотрение заявлений от университетов затянулось. По крайней мере, свое письмо с просьбой о дополнительных бюджетных местах из ОЦ ВНУ имени В. Даля написали в Министерство еще в начале августа: «И у нас уже некоторые абитуриенты забрали документы, потому что не могли так долго ждать ответа – будет ли бюджетное место».

А вот поступить по упрощенной процедуре на бюджет в колледжи, техникумы и профтехучилища абитуриенты с неподконтрольных территорий и аннексированного Крыма смогут до 1 октября.

Впрочем, по словам Ирины Ждановой, несмотря на увеличение запроса на образование на базе девяти классов, в Украине сохраняется невысокий интерес к учреждениям профессионально-технического образования и колледжам. Отсутствие мощной информационной кампании и престижа профтехучилищ также влияет на невысокий процент поступающих именно в такие учебные заведения через Образовательные Центры.

«Думаю, что нужно больше профориентационной работы, ведь эти заведения дают специальности, востребованные на рынке труда. Еще одним бонусом является то, что там есть бюджет, стипендии, а также бесплатное общежитие во многих заведениях», – подчеркивает она.

Почему абитуриентов с Донбасса больше, чем из Крыма

Руководитель ОЦ «Донбасс-Украина» Мариупольского государственного университета Вячеслав Кудлай говорит, что число поступающих в МГУ абитуриентов с неподконтрольных территорий растет. Помимо школьников из ближайших населенных пунктов (Сартана, Талаковка), а также Донецка, Макеевки, Горловки, Снежного, с каждым годом появляется все больше молодежи из разных районов Луганской области.

На данный момент, через ОЦ «Донбасс-Украина» МГУ зачислено уже 118 абитуриентов. Среди выбранных ими специальностей в приоритете право, экономика, филология, журналистика и психология.

Растет число поступающих и в ОЦ «Донбасс-Украина» ВНУ имени В. Даля. На момент написания материала у них было около четырехсот заявок на поступление. А зачислено уже 170 человек. «В этом году абитуриентов больше, чем раньше. Хотя еще есть две с половиной недели вступительной кампании», – говорит руководитель ОЦ Юрий Ковалев.

Тройка «специальностей-лидеров» выглядит так: право, психология и компьютерные специальности.

А вот в ОЦ «Крым-Украина» ЧНУ им. П. Могилы за время вступительной кампании от крымских абитуриентов поступило всего… восемь заявок. Шестеро заинтересовались медициной. Один человек выбрал специальность «геодезия и землеустройство». Еще один – «публичное управление и администрирование». Все желающие были зачислены на бюджет.

Руководитель Центра Анна Алексеева признается, что случаев, когда крымские абитуриенты обращаются к ним в ОЦ и не поступают, просто нет. Ведь такое мизерное число абитуриентов, к сожалению, для них привычно. «Шесть, семь человек поступали… Так что, число поступивших в этом году даже больше, чем в прошлом и позапрошлом. Не так просто им к нам добраться. И мы еще не можем проводить полноценную информационный кампанию, как для наших украинских абитуриентов», – отмечает она.

Исполнительный директор Фонда «Открытая политика» Ирина Жданова также обращает внимание, что поступающих в украинские вузы из Крыма гораздо меньше, чем с востока страны. «Безусловно, Россия продолжает предоставлять абитуриентам лучшие льготные условия. И отсутствие государственной программы Украины, которая бы давала и подготовительные отделения, и бесплатные общежития, и более гибкую систему получения дистанционного образования, более мощную информационную кампанию, влияет на то, что крымская молодежь становится все более изолированной от Украины», – сетует она.

По словам Ждановой, в прошлые годы было использовано только десять процентов квот бюджетных мест, которые были выделены на крымчан.

В силах ли изменить такое положение вещей новому руководству Министерства образования и в целом новому руководству страны? Можно будет наблюдать уже в следующем учебном году.

Ирина Шевченко