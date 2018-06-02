"Сакральные" жертвы Кремля

После того, как недавно Украиной прокатилась волна самоубийств бывших соратников и сочувствующих режиму беглого Виктора Януковича, два громких убийства подряд – экс-депутата-регионала Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины – можно было бы либо принять за расправу над инакомыслящими или же - с ненужными свидетелями, причастными к организации и финансированию Антимайдана. Но в этих версиях есть несколько весомых «но», перечеркивающих подобные домыслы.

Предводитель «титушек»

Бывший депутат от Партии регионов Олег Калашников был застрелен вечером 15 апреля возле собственной квартиры в одном из районов столицы. По словам советника министра МВД, народного депутата Антона Геращенко, УВД Киева было возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины «умышленное убийство». «Будут рассматриваться следующие основные версии: политическая деятельность, в том числе, связанная с участием в организации, финансировании и модерации так называемого «титушечного» Антимайдана в Мариинском парке, бизнес интересы, в том числе, вопросы займов и долгов, личностные отношения, убийство с целью ограбления, другие версии», - сообщил он.

При этом, по его мнению, «покойный очень много знал о том, кто и как финансировал Антимайдан, который стоил Януковичу и его камарилье несколько миллионов гривен в день, эти тайны он унесет с собой в могилу».

Другими словами, парламентарий намекнул, что с Олегом Калашниковым расправились бывшие соратники. В пользу этого мнения выступил и народный депутат Борислав Береза, по мнению которого Калашников мог шантажировать своих финансовых доноров перспективой огласки информации о скрытых аспектах деятельности Антимайдана. «Информированные источники в спецслужбах Украины сообщают, что убиенный сегодня Олег Калашников был готов начать сотрудничать с компетентными органами в плане дачи показаний. Почему? Потому что, оставшись без финансовой подпитки, начал шантажировать своих бывших нанимателей тем, что расскажет, как он организовывал «титушек», кто это финансировал и через кого организовывались все процессы», - сообщил Береза и добавил, что именно это стало мотивом убийства экс-регионала, которое не было в интересах украинского следствия.

Следует отметить, что новость о смерти Олега Калашникова (в отличие от самоубийства Михаила Чечетова) бывшие соратники по Партии регионов, а ныне – представители Оппозиционного блока, предпочли не комментировать. Во всяком случае, на партийном сайте за сутки не появилось ни одной новости с соболезнованиями родным и близким. Отдельные сообщения появились лишь на личных страницах оппозиционных (Нестора Шуфрича) и беглых (Николая Азарова) политиков в социальных сетях.

Сам же Олег Калашников ранее сообщал, что с конца февраля текущего года регулярно получал письма с угрозами. И связывал это с тем фактом, что продолжал придерживаться пророссийской риторики в высказываниях и не стеснялся говорить о своих убеждениях.

Скандальная известность не повод для убийства

Впрочем, как бы бывшие соратники, например, в лице экс-премьера Николая Азарова, скрывающегося в России, не пытались сравнивать Калашникова с недавно расстрелянным в центре Москвы Борисом Немцовым, и представить экс-депутата-регионала мучеником нынешней украинской власти, которая, якобы, осуществляет «террор против политических оппонентов», покойный ни раньше, ни сегодня, не был в Украине значимой политической фигурой.

В 2006-м он прославился нападением на съемочную группу телеканала СТБ под стенами Верховной Рады. Тогда журналисты были избиты и у них был отобран отснятый материал. По этому факту (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) прокуратурой было возбуждено уголовное дело, а под обращением к Партии регионов с требованием наказать нерадивого соратника подписалось около 650 работников СМИ. Тогда Калашников сымитировал извинение перед прессой, а в ПР целый год не могли придумать, как поступить с проштрафившимся депутатом. В конце концов, его не включили в избирательный список на досрочных парламентских выборах 2007 года, но из партии решили не исключать. В 2012-м Олег Калашников предпринял еще одну попытку пройти в Верховную Раду по мажоритарному округу в столице, но проиграл.

Также немалую известность экс-регионалу принесла его удивительная способность собирать людей на площадях. Правда, за деньги. Настоящая слава пришла в 2013-м, когда Калашников был назван одним из организаторов Антимайдана. Впрочем, и после побега бывших соратников из страны, Олегу Калашникову ничто не мешало продолжать собирать проплаченные митинги. Чем он, собственно, и занимался под носом у «хунты». В этой связи, версия политического убийства, организованного действующей властью, которую педалирует Николай Азаров, выглядит, мягко говоря, несостоятельной.

«Если бы Калашников был таким уж ключевым свидетелем преступлений против Евромайдана, причастным к организации «титушек», его бы уже давно убрали, - считает политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. – К этой версии я, честно говоря, отношусь с сомнением. Он больше исполнитель, так как не был ключевой фигурой в плане организации «титушек» по всей стране, у него была определенная задача по Киеву, и все. Я больше склоняюсь к версии, что эти убийства - часть большого пиар-проекта российских спецслужб для того, чтобы продемонстрировать, что в Украине якобы существует политический террор».

Собственно, в версию, озвученную Фесенко, прекрасно ложится и убийство журналиста Олеся Бузины, произошедшее уже на следующий день после смерти Олега Калашникова. Бузину расстреляли среди бела дня, во дворе собственного дома в центре Киева.

«Похоже, что отстрел свидетелей по делу Антимайдана продолжается. Всем, кто, имел отношение к организации и финансированию Антимайдана или другим противоправным действиям против Майдана и чувствует угрозу жизни, просьба обращаться в правоохранительные органы, чтоб не последовать по пути Калашникова и Бузины», - сообщил Антон Геращенко.

А немногим позже добавил, что не исключает – оба убийства могли быть «специально спланированы и организованы из Москвы, и являются одним из частей плана по внутренней дестабилизации Украины… и дальнейшего разжигания антиукраинских настроений в российском обществе».

Примечательно, что на убийство журналиста, в отличие от смерти соратника, Оппозиционный блок отреагировал оперативнее – к вечеру на сайте политсилы появилось обращение народного депутата Вадима Рабиновича по этому поводу. Вице-премьер «теневого» Кабмина, назначенный курировать работу правоохранительных органов, потребовал в ближайшее время заслушать в Верховной Раде министра МВД Арсена Авакова с отчетом.

Чужая смерть в качестве пиара

Впрочем, и это заявление выглядело запоздалым, так как первым о том, что Украина не способна справляться с преступностью и в Украине убивают инакомыслящих журналистов в прямом эфире российских телеканалов, заявил президент РФ Владимир Путин. И сделал он это спустя минуты после убийства, когда на месте преступления еще работали эксперты. «Это не первое политическое убийство, есть серия таких убийств, - констатировал хозяин Кремля. - В Украине, которая претендует на то, чтобы быть демократическим государством и стремится в демократическую Европу, ничего подобного не происходит. Где убийцы этих людей? Их просто нет - ни исполнителей, ни заказчиков. И этого предпочитают не замечать ни в Европе, ни в Северной Америке».

Теоретически, такую поспешность подобного заявления российского президента можно списать на острое желание использовать эту смерть в своих целях и интересах. К примеру, дабы переключить внимание своего и так зазомбированного пропагандой общества с темы убийства Бориса Немцова на «беспредел» в соседнем государстве. Мол, у них еще хуже. Это, кстати, вполне ложилось в общую канву всей четырехчасовой прямой линии хозяина Кремля. Однако конкретно в этой ситуации незнание украинских реалий сыграло с Владимиром Путиным злую шутку: смерти Калашникова и Бузины далеки от уровня и масштаба смерти Немцова. Что, однако, не умаляет необходимости для украинских правоохранительных органов как можно быстрее расследовать оба преступления, совершенные в Киеве.

По словам политтехнолога Андрея Золотарева, уже появились конспирологические теории о том, что «Бузину убили специально под пресс-конференцию Путина». Но, по его мнению, Бузину и Калашникова «убила атмосфера ненависти и неприятия иной точки зрения». Золотарев допускает, что за этими убийствами может стоять третья сторона, «но ненависть тоже убивает, и это надо понимать». «Мы слишком быстро прошли дистанцию от того, чтобы выяснять отношения с помощью кулаков до того, чтобы использовать для этого оружие. Думаю, что это не последние жертвы… Если взять в качестве примера Швецию, где последнее политическое убийство было в 1986 году - убили премьер-министра этой страны Олафа Пальму, - там невозможно представить себе, чтобы таким образом выясняли отношения», - пояснил он.

В свою очередь, Владимир Фесенко отмечает, что Владимир Путин весьма оперативно использовал оба убийства «для подтверждения тезиса о якобы политическом терроре», развернувшемся в Украине. «Тот факт, что убили людей, которые в действительности не имели большого значения в нынешней оппозиции, не были причастны ни к какому протестному движению, но были пророссийскими и даже скандально известными фигурами, наводит на мысли, что Калашникова и Бузину сделали такими себе ритуальными жертвами на алтаре российской пропаганды», - отметил он.

Ритуальные жертвы для РФ и ЕС

По мнению политолога, Владимиру Путину нужно было дать россиянам доказательства политического террора в Украине. Что и было сделано на пресс-конференции. «Безусловно, это только подозрения, но совпадение этих обстоятельств дает основания для таких выводов, - констатирует он. - Это все сделано и для российских зрителей, и чтобы напугать Европу».

Фесенко напомнил, что в ближайшие недели должен состояться саммит Украина-ЕС, на который в Киев должны приехать лидеры ЕС. «И вот такие показательные убийства - это способ дискредитации Украины. Они очень четко укладываются в определенный пиар-план, определенную пиар-стратегию, которую могут реализовывать российские спецслужбы», - подытожил политолог.

С таким мнением согласен и политолог, руководитель Национальной антикризисной группы Тарас Загородний: «Это мы знаем, что ни Калашникова, ни Бузину никто в Украине не преследовал и не трогал. Это мы знаем, что Киев на 70% русскоязычный город и что «фашистов» тут нет. Но российская пропаганда живет в своем мире и своей логике. Им нужны были жертвы, которые им интересны».

По его словам, очевидно, что целью подобных заявлений президента России является отнюдь не Украина. «Это для российского потребителя, для нагнетания у россиян истерии, а также для западного обывателя, который понимает, что нельзя преследовать оппонентов по политическим мотивам», - отмечает политолог.

Во-первых, потому, что ни Олег Калашников, ни Олесь Бузина не являлись значимыми фигурами для украинского общества. Россияне же знают, что Калашников – бывший представитель Партии регионов, которую «преследовали», не зря же часть экс-регионалов сейчас скрываются на территории РФ. Также россияне знают, что Бузина – пророссийски настроенный журналист, который неоднократно приезжал в Москву и выступал на российском телевидении.

Во-вторых, это дает возможность Кремлю говорить о политических убийствах не только в России, но и в Украине, что удачно накладывается на общий фон заявлений российских деятелей в Европе о том, что в Киеве к власти пришли «фашисты», которые убивают за чуждые им взгляды.

И, похоже, в некотором смысле, Владимир Путин достиг поставленных целей. В частности, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович уже осудила убийство журналиста Олеся Бузины и призвала к немедленному расследованию этого преступления компетентными органами.

Теперь дело за украинскими правоохранителями.

Константин Гончаров, Татьяна Урбанская