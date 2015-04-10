Порошенко пообещал не допустить повторения майских событий прошлого года в Одессе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время общения с журналистами в Одессе.

Порошенко также отметил, что СБУ и правоохранительные органы направят свои усилия на недопущение развертывания подобных событий и в других регионах страны.

"Ни в Одессе, ни в Харькове, ни в Тернополе, ни в Ивано-Франковске, ни в Запорожье на улицах не будет людей с оружием. Люди с удостоверениями общественных организаций или псевдосиловики не будут пугать мирных украинцев", - подчеркнул он.

Глава государства выразил убеждение, что задержание диверсионных групп в последние дни в Одессе свидетельствуют о возрождении Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, других правоохранительных структур.

"Мы доказали, что развернуть здесь бойню мы не дадим. И повторить второе мая мы не позволим", - подчеркнул президент.

"Сегодня лучшие специалисты из контрразведки, антитеррористической операции, Службы безопасности демонстрируют, что умеют эффективно работать", - также добавил он.

В отношении прошлогодних событий в Одессе Порошенко выразил убеждение, что расследование дела должно быть более прозрачным.

"Одесситы имеют право знать, что происходит и кто обвиняется, независимо от того, какую политическую окраску имеют те, кто объективно подозревается в гибели людей", - подчеркнул президент, отметив, что в начале мая 2014 года погибли сторонники разных политических сил и убеждений.

Глава государства подчеркнул, что будет делать все возможное для дальнейшего усиления возможностей правоохранителей и улучшения работы правоохранительных органов.

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"Мои шаги, которые направлены на усиление возможностей правоохранительных органов, СБУ и их кадрового состава, направлены именно на то, чтобы одесситы чувствовали себя в безопасности, чтобы в Одессе было спокойствие", - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Несколько человек были застрелены в центре города. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди. Всего за медицинской помощью обратилось более 200 пострадавших, погибли 48 человек.

Судебные слушания о массовых беспорядках 2 мая в Одессе начались 27 ноября 2014 года. На скамье подсудимых - 21 человек, включая двух граждан РФ, задержанных правоохранительными органами в мае 2014 г. В настоящее время фигуранты судебного рассмотрения, как утверждает обвинение, представители пророссийских организаций «Народная дружина», «Одесская дружина», «Православное казачество» и другие, которые принимали участие в беспорядках в центре города. В ходе судебных слушаний стало известно, что один из фигурантов, который находится под домашним арестом, скрылся. Материалы в отношении евромайдановцев, а также событий, имевших место на Куликовом поле и в Доме профсоюзов, выделены в отдельные производства.

В начале февраля 2015 г. Малиновский районный суд Одессы вернул Генеральной прокуратуре на доработку обвинительный акт в производстве о массовых беспорядках 2 мая.