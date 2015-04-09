В СБУ сообщают о задержании в Одессе уже 29 членов диверсионной группы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Нами задержаны 29 граждан. Среди них 4 организатора именно этой уголовной сепаратистской, террористической организации, которые перешли к совершению преступлений и диверсий на территории Одессы и Одесской области", - сказал он.

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Большинство из задержанных, по словам Наливайченко, граждане Украины.

Ранее пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко со ссылкой на доклад главы СБУ Валентина Наливайченко президенту Украины Петру Порошенко сообщил, что СБУ задержала в Одессе диверсионную группу из 27 человек.