Как Украине построить свой Лас-Вегас

Официальный запрет на игорный бизнес в Украине действует уже десять лет. Но, как справедливо подметила юрист компании Riyako&Partners София Супонина, от некоторых вещей общество избавить невозможно. Игорный бизнес - в их числе. Поэтому не удивительно, что его запрет в Украине привел не к искоренению явления, а к нелегальному развитию.

«Игорный бизнес окружает нас вне зависимости от запрета или легализации: начиная с компьютерных клубов, заканчивая гослотереями, шестьдесят процентов которых являются масштабным теневым рынком игровых автоматов», – отмечает она.

Управляющий партнер юридическо-консалтинговой компании «Де-юре» Григорий Трипульский обращает внимание, что в любом городе Украины сегодня можно безболезненно поиграть в зале с компьютерами, имитирующими игровые автоматы, и сделать букмекерскую ставку. А во многих городах – посетить подпольное казино. «При этом, заведения не платят налоги, никем не контролируются и порождают коррупцию», – подчеркивает Трипульский.

Эксперт поддерживает идею легализации цивилизованного игорного бизнеса. Ведь подконтрольность государству позволит не только избавиться от многих «теневых» заведений, коррупции, но и привлечь туристов в нашу страну. Как результат, это принесет значительную прибыль в государственный бюджет. По оценкам бывшего министра финансов Александра Данилюка – около пяти миллиардов гривен налогов ежегодно.

Григорий Трипульский считает, что лучшим примером для Украины может стать опыт Грузии. «В свое время засилье игровых залов и казино у них было больше, чем в Украине. Но Саакашвили поднял стоимость лицензии на каждый игровой зал и зал казино до огромной суммы, и мелкие заведения закрылись сами собой. Остались крупные игроки, которые платили эти деньги в бюджет и переживали о потере лицензии, поэтому соблюдали лицензионные правила», – рассказывает он.

Как устроен игорный бизнес Грузии

Игорный бизнес начал зарождаться в Грузии еще в начале 90-х, и запретов на него, вроде нашего, не было. «Даже во время войны в 91-м году в Тбилиси были открыты казино, многие заходили за игровой стол с автоматами и гранатами. Было и такое», – рассказывает президент Ассоциации казино Аджарии Шота Амиранашвили.

Ассоциация объединяет только сегмент казино Аджарской автономной республики. Сейчас в столице Аджарии – Батуми - работает девять казино. В Тбилиси – шесть. «Еще есть совсем небольшое казино в Гудаури, недалеко от границы с Россией, рассчитанное на россиян. Там три-четыре стола и несколько игровых автоматов», – говорит Амиранашвили.

Налогообложение для казино в Грузии включает лицензионные сборы, подоходные налоги, налог с выигрыша и налог на дивиденды – все они идут в центральный бюджет. Также каждый игровой стол и каждый игровой автомат ежеквартально облагаются налогами, которые отчисляются в муниципальный бюджет по месту локации казино.

В Тбилиси налогообложение ощутимо выше, чем в Батуми. «Там только лицензия на казино в год стоит пять миллионов лари (1,7 млн долларов). А в Батуми – это 250 тысяч лари (84 тыс долларов)», – подчеркивает Шота Амиранашвили.

Плюс, открывая казино в Батуми, в гостинице с номерным фондом более ста номеров, освобождаешься от лицензионного сбора на десять лет. То есть, даже эти 250 тыс лари не платишь. Ежеквартальные выплаты со столов и игровых аппаратов тоже процентов на тридцать ниже, чем в Тбилиси. А еще есть слоты. В Батуми отдельная лицензия на операции слотов стоит 200 тыс лари (66 тыс долларов). А в Тбилиси открыть слоты – этот еще миллион лари (335 тыс долларов).

«Прежнее правительство Саакашвили специально выделило Аджарский регион в льготную локацию, чтобы привлечь инвесторов открывать здесь казино», – объясняет президент Ассоциации казино Аджарии.

На сегодняшний день поступления от игорного бизнеса Аджарии покрывают четверть местного бюджета. А в Тбилиси только за первые полгода 2019 года с игровых столов и игровых автоматов в местный бюджет поступило 35 млн лари (11 млн долларов).

Шота переехал в Батуми в 2007-м году, когда в городе было только одно казино в несетевой гостинице «Интурист». Сейчас же казино работают в «Шератоне», в «Хилтоне», в «Рэдиссоне», в «Виндхеме». На подходе - открытие казино в «Мариотте»: «Кстати, «Шератон» был первым пятизвездочным отелем, где стало работать казино. А потом пошло-поехало. Все-таки бренд гостиницы влияет на посещаемость…».

В Грузии не запрещено открывать казино вне гостиниц. Когда-то в Батуми одно такое было (филиал Тбилисского), но в итоге закрылось. Ссылаясь на профессиональный опыт, Амиранашвили подчеркивает, что открывать казино вне отеля в Батуми не имеет смысла. Ведь заведения ориентированы именно на приезжего игрока. Их основной клиент – граждане черноморского побережья Турции (из центральных и западных частей прилетают поиграть намного реже), также последние полтора года стали прилетать израильтяне. Игроков-украинцев можно пересчитать «на пальцах одной руки». «Все-таки, прилетающие к нам на отдых украинцы не из той бюджетной категории, которая играет в казино», – говорит Шота.

Россиян среди игроков в аджарских казино тоже мало, как и местного населения. Местные, в том числе молодежь, играют на игровых автоматах или в онлайн-казино. Амиранашвили относится к этому очень негативно: «Там несовершеннолетние проигрывают большие суммы, влазят в долги. Потому что нет нормальной проверки, и дети используют удостоверения личности родителей, знакомых».

«В наши казино моложе 21-го года никто не зайдет, обязательная регистрация по паспорту, никаких кредитов. В онлайн-казино все намного проще», – объясняет он.

По его словам, грузинское правительство работает над ужесточением регуляций онлайн-казино. И в Ассоциации казино Аджарии это поддерживают, ведь обыватель не видит разницы между онлайн-казино и реальным, а негативный социальный фон первого влияет на весь игорный бизнес.

Плюс, местное население все еще мало знает об игорном бизнесе. Типичные знания ограничиваются стереотипами из фильмов, где казино всегда связано с криминалом: «Если опросить сто человек в Грузии, то 99 из них скажут: «Казино – это зло». Хотя, большинство никогда у нас не были».

Президент Ассоциации казино Аджарии рассказывает, что игровой бизнес в Грузии – один из немногих секторов бизнеса, где можно заработать хорошие деньги. Ведь если средняя зарплата по стране, приблизительно, 500 лари (170 долларов), то средняя в казино – 350-400 долларов с чаевыми. Есть позиции, где зарплата начинается от тысячи долларов.

Он также обращает внимание, что в Грузии не обязательно иметь грузинского партнера или «крышу» для открытия казино. В Тбилиси недавно казино открыла китайская компания. А в «Хилтоне» в Батуми работает казино австрийской компании.

Тут же, в столице Аджарии, уже много лет работает казино, открытое украинцами – Golden Palace Hotel&Casino. Сотрудник этого заведения Игорь Пертивский вспоминает, что после запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году многие операторы обратили внимание на страны, где этот бизнес урегулирован государством и работает в правовом поле: «Как только вступил в силу закон о запрете, владельцы Golden Palace прекратили работу в Украине и открыли два казино – в Риге и Батуми. Нормативно-правовая база игровой индустрии Грузии - одна из самых прогрессивных в этом плане».

Golden Palace Hotel&Casino открыл свои двери для посетителей 14 января 2014-го года. Пертивский рассказывает, что сегодня заведение популярно среди туристов из Турции, Израиля, Арабских стран, стран Евросоюза: «Занятно встречать соотечественников, которые, зачастую, рассказывают о популярных подпольных казино в Украине».

В разное время в Батуми работало еще три украинских казино. Но, к сожалению, все они закрылись, не выдержав конкуренции.

Сам Игорь Пертивский в игорном бизнесе уже двадцать четыре года. Говорит, что и до официального запрета не все казино в Украине платили налоги, предпочитая работать «в темную». «Я работал генеральным менеджером казино Арена, одна из последних лицензий, которую мы оплатили в 2009-м году, обошлась в 300 тысяч евро. Через пару месяцев казино закрыли», – вспоминает Пертивский.

Бывшие коллеги Игоря, работающие сегодня от Африки до Казахстана, уже не верят в легализацию украинского игорного бизнеса. «Десять лет чиновники кричали, что примут закон и наведут порядок в индустрии, а налоги направят на благо государства. Но закон не выгоден коррупционерам, которые сами на запрете зарабатывают миллионы долларов», – рассуждает мужчина.

Однако на вопрос УНИАН, хотел бы он вернуться и работать в игорной сфере в Украине, отвечает: «Хотелось бы верить, что позаимствованный опыт других стран даст возможность правильно возродить игорный бизнес, а нам – шанс вернуться на родину».

Почему казино в украинских отелях «5 звезд» – не лучшая идея

Недавнее заявление президента Владимира Зеленского о планах разрешить казино в пятизвездочных отелях, чтобы развивать регион возле Черного моря, активизировало общественное обсуждение этого вопроса.

Но глава Ассоциации индустрии гостеприимства Александр Лиев отмечает, что очень мало украинских отелей прошли категоризацию. Ведь сейчас она у нас добровольная и, кроме права повесить у себя на плакате «пять звезд», не дает ничего. «Те, кто не прошел категоризацию, тоже могут себе «пять звезд» повесить, ничего за это им не будет», – говорит он.

Эксперт поддерживает идею мотивировать отели подтягивать стандарты к «пяти звездам», чтобы получать за это бонус (разместить казино) и окупить расходы. По его мнению, размещение казино в отелях должно быть привязано к «звездам», привлекая иностранного туриста. Но в отдельных регионах можно было бы предусмотреть возможность опустить уровень обязательной «звездности» отеля до «4-х звезд», чтобы таким образом развивать определенные территории: «Тот же, Лас-Вегас – это ведь пустыня. Без казино ничего там не было бы, только кактусы... В Украине хватает таких «пустынь», которые могли бы развиваться благодаря казино».

В свою очередь, экономист Алексей Кущ убежден: ограничить работу казино только в отелях «5 звезд» в украинских реалиях – открыть окно для коррупции.

Все потому, что у нас нет четких критериев классификации звездности отелей. После введения классификаторов понадобятся чиновники, ответственные за проверку отелей «на соответствие». «Какой-то придорожный отель под Одессой заплатит и получит лицензию. А приличный пятизвездочный отель иностранной компании откажется платить взятку – и не получит», – рассуждает Кущ.

По мнению экономиста, идеальная модель игорного рынка для Украины – это развивать локальные географические игорные зоны. Такой принцип будет работать сам на себя: «Даже за взятку нельзя доказать, что казино в Кропивницком на самом деле работает в одесской игорной зоне».

Локальной географической игорной зоной может быть район и даже область (хотя область уже будет выглядеть абсурдно). Самый адекватный вариант – это агломерация, город и пригороды.

Кущ рассказывает, что все такие зоны проходят через три этапа развития. На начальной стадии появляется казино, на рабочей стадии – идет покупка недвижимости (люди приезжают не просто поиграть, а уже покупают квартиры и офисы). На третьей стадии происходит развитие сопутствующих сфер обслуживания, банков, страховых компаний и т.д. «Локальные географические игорные зоны очень любят девелоперы игрового бизнеса, международные компании. Они приходят не просто открыть казино, а, чтобы потом построить отель, офисный центр, яхт-клуб, рестораны. Они хотят развивать среду и инфраструктуру вокруг казино», – объясняет Алексей Кущ.

Такие зоны можно размещать как там, где наблюдается максимальная активность туризма (одесский регион), так и в относительно депрессивных регионах, которые не дополучают необходимого развития (волынский регион – Шацкие озера).

Пример успешных во всем мире локальных географических игорных зон – Макао или тот же Лас-Вегас. Однако, по словам эксперта, пытаться построить у нас Лас-Вегас – все равно, что догнать американцев по размеру экономики. Куда более полезным для нас был бы опыт Южной Кореи. Там, кстати, существуют локальные географические игорные зоны для иностранцев и для «своих». «В прошлом году за счет локальных игорных зон для иностранцев Южная Корея заработала 1 млрд 200 млн долларов. А за счет игорных зон для корейцев – 1 млрд 100 млн. Можно также создавать смешанные игорные зоны», – говорит экономист.

Адекватная регулировка игорного бизнеса – что стоит делать?

Президент Ассоциации казино Аджарии Шота Амиранашвили считает, что, в первую очередь, нужно улучшать ситуацию с безопасностью в нашей стране. Только так можно будет привлекать иностранных инвесторов и игроков: «Инвестор должен быть уверен, что его вклады надежно защищены, никто его не будет грабить или пытаться «крышевать». Сейчас у вас с этим проблемы, я знаю. Мы в Грузии через это уже прошли и потом увидели, как потянулись иностранные инвесторы и серьезные деньги».

Кроме того, важна совместная работа правительства и профессионалов игорного бизнеса, которые знают рынок изнутри. Это позволит принять сбалансированное законодательство, которое с самого начала будет работать во благо, поможет избежать «убийственной» регуляции, от которой бизнес только страдает.

В свое время в Румынии и Беларуси закрылось много казино именно из-за неправильной регуляции, необдуманного повышения налогов. В Грузии несколько лет назад тоже очень подняли налоги на столы и игровые автоматы. В итоге, операторы начали сокращать количество столов и автоматов, содержать которые стало дорого. Поступления в бюджет уменьшились. «Нужно дать оператору зарабатывать. Но, конечно, проверять, чтобы все было честно, не было отмывания денег, чтобы черные деньги не текли», – отмечает Амиранашвили.

Также очень важно на стадии открытия казино проверять истоки компании: кто открывает казино, за какие средства? Есть ли у компании гарантийные суммы, чтобы, в случае банкротства, персонал не остался без зарплаты, а игроки – без выплат. Простыми словами: продумать все риски. Амиранашвили вспоминает, как несколько лет назад украинская компания открыла в Батуми казино, которое проработало полтора месяца: «В итоге, турецкий игрок на них подал в суд, потому что не выплатили ему выигрыш».

Нельзя забывать и о коррупции. «Если у вас останется коррупция на нынешнем уровне, ничего толкового не получится. Доходы будут уходить «налево»», – подчеркивает президент Ассоциации казино Аджарии.

В свою очередь, экономист Алексей Кущ убежден: игорный бизнес у нас будет развиваться только в случае, если придут западные девелоперы. Если же начнем строить внутренний игорный рынок – это все превратится в очередные точки сбора коррупционной административной ренты. При этом, чтобы зашли международные девелоперы, мало принять один закон. Важно общее улучшение качества предпринимательской среды.

Поэтому экономист поддерживает кластерный подход. Нужно выделять локальные географические игорные зоны с простым и прозрачным налогообложением, защитой собственности, упрощенным процессом подключения к коммуникациям и инфраструктурным сетям, упрощенным регулятивным аспектам.

Таким образом, последующие шаги новой власти будут для всех нас маркером. Если игорный бизнес будет запускаться на основании одного закона – создается внутренняя система съема коррупционных административных рент. «То есть, легализованный игорный бизнес превратится в зарабатывание денег местными политическими элитами», – подчеркивает Алексей Кущ.

Если же вместе с основным законом будут создаваться кластеры, позволяющие игорному бизнесу функционировать, если мы увидим институциональные изменения предпринимательской среды – власть нацелена создавать внутри страны мощный бизнес.

Начало работы нового созыва Верховной Рады не за горами, так что гадать осталось недолго. Тем более, что с принятием законов у монобольшинства, по идее, проблем быть не должно.

Ирина Шевченко