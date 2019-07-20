Звезда фильма «Хоббит» Эйдан Тернер: Я бы с радостью снялся в фильме в Украине… Вполне возможно, что-то подобное произойдет

Ирландский актер Эйдан Тернер стал одним из именитых гостей десятого Одесского международного кинофестиваля. Он известен по ролихудожника-бунтаря Данте Габриеля Россетти в сериале «Отчаянные романтики», вампира Джона Митчелла в комедийной киноленте ужасов «Быть человеком», сыграл главную роль в «Тревоге»… Тернер является лауреатом различных премий за участие в сериалах «И никого не стало» и «Полдарк». Но всемирную славу ему принес образ гнома Кили в трилогии режиссера Питера Джексона «Хоббит». Благодаря этому сказочному персонажу актер стал победителем Empire Awards в номинации «Лучший мужской дебют» и снискал любовь миллионов поклонников.

В интервью УНИАН Эйдан Тернер рассказал, чем его пленила Одесса, с какими трудностями приходится сталкиваться, играя в театре, и чем запомнились съемки в легендарной трилогии «Хоббит».

Эйдан, какие впечатления остались от съемок в «Хоббите», где воплотили образ влюбленного гнома Кили?

Было очень приятно сниматься в Новой Зеландии, особенности которой хотел показать Питер Джексон. Страна – красоты невероятной, и, кстати, исполнители ролей орков – из местных – большие парни с внушительной внешностью… Все актеры подружились во время съемок, и я очень скучаю за моими друзьями, со многими из которых до сих пор встречаемся.

Что было наиболее трудным в работе над фильмом?

Играть в нем было очень весело, но довольно непросто. Самое сложное – ношение на себе всего снаряжения и оружия. Когда мы полностью облачались в наши съемочные костюмы, то носили на себе внушительный груз. Так, съемочный костюм моего персонажа – маленького гнома Кили весил больше 60 дополнительных килограммов. При этом в нем приходилось бегать, а было даже тяжело ходить – огромная физическая нагрузка. «Костюмы» состояли из «мышц», «живота» плюс снаряжение… Признаться, многие парни ворчали, да и под грим отводилось несколько часов, благо, мой занимал только час… В общем-то, Кили меня вдохновил - маленький отважный человек, верящий в дружбу. Низкий рост достигался, разумеется, благодаря высоким технологиям (рост актера более 180 см, – УНИАН)...

Был и реальный незаурядный человек небольшого роста – император Бонапарт Наполеон – вам бы хотелось воплотить его образ на экране?

Думаю, я слишком высок для этой роли. Скорее, подойдет актер несколько другой фактуры, но личность, безусловно, очень интересная.

Вы играли симпатичного гнома, вампира, гусара, ветерана Второй мировой войны, убившего Гитлера… Какая роль наиболее дорога?

Нет такой роли, которую бы любил больше или меньше. Они все очень разные и мне нравится играть полярных героев. Обожаю разнообразие. В нем и заключается работа актера – примерять на себя фантастические «наряды», пробовать что-то новое.

Оно все исходит от меня - я реализуюсь, вживаясь в образ.

А какой сыгранный персонаж наиболее близок по своей сути реальному Эйдану Тернеру?

В каждом человеке есть темные и светлые стороны. Поэтому невозможно сказать, какой наиболее близок. Тем более, что, играя, настолько окунаюсь в образ, сливаюсь с ролью, что в каждом герое есть определенное количество моих личных черт.

Тогда назовите, пожалуйста, три основные черты своего характера.

Ой, вы меня загнали в тупик… (Смеется). Предпочитаю разговаривать не о своей личной жизни и характере, а о ролях в фильмах…

В таком случае, в каком фильме вам было наиболее интересно сниматься?

Да, все роли в кино были достаточно интересными... Но вот недавно в Лондоне я сыграл на театральной сцене довольно интересную роль – обожающего кошек психопата в спектакле по пьесе Мартина Макдонаха «Лейтенант с острова Инишмор». Эта комедия начинается в Белфасте, где находится мой персонаж - член военизированной организации в Ирландии. В какой-то момент ему звонят и говорят, чтобы он срочно возвращался домой, потому что его лучший друг – кот – заболел. Во время постановки на сцене появляется настоящее животное. С этим котом на руках даже провел фотосессию, а у меня, между прочим, сумасшедшая аллергия на кошек – сразу начинает течь из носа (Смеется).

В общем, работа в театре сильно отличается от кино, потому что требует больше выдержки – нужно выкладываться на репетициях, а потом еще и на самих спектаклях. То есть, это стало для меня своего рода вызовом, и было очень интересным.

Каковы впечатления от посещения Украины, участия в фестивале?

Одесса – пока единственный украинский город, который я посетил. Приехал в третий раз, потому что место очень нравится, в частности, архитектура. Нравится сам город, который многонационален - напоминает родной Дублин.

По душе, что кинофестиваль проводится летом, и здесь чудесная атмосфера, великолепная погода. Нравятся пляжи, еда, сама программа фестиваля, который объединяет все хорошие черты других кинофестивалей. На нем чрезвычайно приятная энергетика.

Вы так тепло отозвались об Одессе, у вас уже есть какие-то любимые места?

Есть много мест, которые мне полюбились, - площади, здание Оперного театра... Здесь приятно гулять и во время прогулок можно наткнуться на много приятных «точек».

Но особенно нравится проводить время на пляже (Смеется).

Хотите поработать в нашей стране - может, сняться в кино или сыграть на театральной сцене?

О! Я бы с радостью снялся в фильме именно в Украине. У меня уже появилось столько знакомых и так много было об этом бесед… Так что, вполне возможно, что-то подобное произойдет. Уверен, здесь можно было бы снять чудесный фильм, задействовав в сюжете местную архитектуру. Пока совершенно не могу представить, о чем могло бы быть это кино, и какую роль я бы сыграл, но место для съемок очень нравится...

Лариса Козовая, Одесса