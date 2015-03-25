Разбившийся вчера на Киевщине вертолет был технически исправен - Минобороны

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Предварительно установлено, что вертолет, который двигался по маршруту Миргород - Озерное, перед вылетом находился в технически исправном состоянии, прошел плановую предполетную проверку", - отметили в Минобороны, при этом добавили, что двое членов экипажа находятся в военном госпитале под наблюдением врачей. Накануне военных летчиков было прооперировано: состояние командира вертолета стабильно тяжелое, борттехник - в удовлетворительном состоянии.

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Как сообщал УНИАН, по информации ГУ МВД Украины в Киевской области, авиакатастрофа Ми-24 произошла 24 марта около 14:00 возле села Винницкие Ставы.

В пресс-службе прокуратуры Киевской области сообщили, что на борту находились трое офицеров - лейтенант, капитан и майор. Погиб лейтенант, другие двое офицеров в очень тяжелом состоянии были направлены в больницу.

В прокуратуре уточнили, что вертолет принадлежит одной из воинских частей Львовской области и направлялся с Полтавщины на Житомирщину. Расследование причин и обстоятельств катастрофы осуществляет военная прокуратура Центрального региона.

В свою очередь, в Министерстве обороны уточнили, что катастрофа произошла неподалеку от пгт Гребенки Васильковского района.

Стоит отметить, что, по данным некоторых СМИ со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, во время падения вертолета погибли два человека.