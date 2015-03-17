На Донетчине ограничат движение боевой техники из-за трагедии в Константиновке

Об этом Кихтенко заявил сегодня на брифинге в Константиновке.

"Конечно, пользование военной техникой мы не можем запретить, мы хотим ограничить передвижение... Я думаю, что вместе с Генштабом, Министерством обороны будет запрещено передвижение гусеничных транспортных средств (в населенных пунктах) без соответствующих разрешений и без привлечения специальных средств для их передвижения без соответствующего сопровождения ГАИ. Будет также ограничено самостоятельное передвижение военной техники. Это касается не только Константиновки, но и других населенных пунктов", - сказал Кихтенко.

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Отвечая на вопрос о запрете продажи алкогольных напитков военным он отметил, что ранее субъектам торговли давались указания на такое ограничение, но носили они больше рекомендательный характер и поэтому не все их выполняли. Но, по словам Кихтенко, соответствующие дополнительные меры с привлечением МВД будут приняты.

Как сообщал УНИАН, в понедельник в Константиновке БМД украинской армии совершил наезд на пешеходов, в результате чего девочка 2008 года рождения погибла, а сопровождавшая ее женщина с грудным ребенком госпитализированы. На месте аварии собрался стихийный митинг. Люди были настроены агрессивно и кидали камни в проезжающие мимо военные автомобили. Военнослужащих, попавших в аварию, увезли в Краматорск, испугавшись самосуда.

Стихийный митинг, начавшийся на месте гибели девочки, привел к беспорядкам у здания, где проживают украинские военные.