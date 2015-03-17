Пострадавшим в ДТП в Константиновке выплатят компенсацию - Кихтенко
Пострадавшим в результате ДТП с участием БМД украинской армии в Константиновке будет выплачена соответствующая компенсация.
Об этом заявил глава Донецкой областной государственной администрации Александр Кихтенко, сообщает 112.ua.
"Сегодня оказана помощь семье, которая пострадала в этом страшном ДТП. Есть понимание в этом плане с Минобороны, будет предоставлена соответствующая компенсация", - заявил Кихтенко.
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По его словам, жизни женщины, пострадавшей в ДТП, ничего не угрожает, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Как сообщал УНИАН, в понедельник в Константиновке БМД украинской армии совершил наезд на пешеходов, в результате чего девочка 2008 года рождения погибла, а сопровождавшая ее женщина с грудным ребенком госпитализированы. На месте аварии собрался стихийный митинг. Люди были настроены агрессивно и кидали камни в проезжающие мимо военные автомобили. Военнослужащих, попавших в аварию, увезли в Краматорск, испугавшись самосуда.
Стихийный митинг, начавшийся на месте гибели девочки, привел к беспорядкам у здания, где проживают украинские военные.