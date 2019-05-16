В Житомире состоялось вышиваное шествие (фоторепортаж)

В третий четверг мая в Украине отмечают неофициальный праздник - День вышиванки.

В Житомире состоялось торжественное вышиваное шествие.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю более две тысячи людей в национальных костюмах прошли от Майдана Соборного по улице Б. Бердичевская к главной пешеходной улице города - Михайловской.

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Участие в шествии приняли более двух тысяч человек - житомиряне, представители духовенства, общественности, много молодежи и детей.

Особенностью вышиваного шествия в этом году стало участие в ней представителей национально-культурных обществ и творческих коллективов города.

После завершения вышитой шествия праздник продолжился фестивалем национально-культурных обществ.

Напомним, что День вышиванки основала в 2006 году студентка из Черновцов Леся Воронюк.