Дебаты 2019: что сейчас происходит возле "Олимпийского" (фото, видео)

Сейчас возле НСК "Олимпийский" полно полиции.

Утром в пятницу к НСК "Олимпийский" уже прибыли подразделения полиции, а также несколько фур с телевизионным оборудованием.

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Вокруг стадиона полно полиции, а вдоль Большой Васильковской стоят несколько фур с телеоборудованием, сообщает "Украинская правда".

Возле самого стадиона пока пусто. Также перекрыто движение транспорта по Большой Васильковской от Деловой до Саксаганского. Там устанавливают рамки посреди улицы, как во время финала Лиги чемпионов.

На стадионе уже установлены две сцены - одна напротив другой. Фан-зону разделили ради безопасности, так говорят в полиции. Предварительно ожидают, что посмотреть на дебаты придет до 60 тысяч человек. Зрителей начнут запускать на стадион за три часа до действа.

В 10 часов утра у стадиона уже перекрыли улицы для движения транспорта. Вечером в ограниченном режиме будут работать и ближайшие станции метро, говорится в сюжете ТСН.

С 18 до 19 часов ограничат вход на станции метро "Льва Толстого" и "Олимпийская", а после завершения дебатов - на выход. Зато станция "Дворец спорта" будет работать без изменений.

Обеспечивать правопорядок во время дебатов будут полиция, Нацгвардия, СБУ и спасатели. В целом, по данным Нацполиции, привлечено 10 тысяч правоохранителей.

До 10 вечера в связи с проведением дебатов перекроют 9 улиц вблизи стадиона. Среди них - Большая Васильковская, Жилянская, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадная. С изменениями также будет курсировать общественный транспорт. Кроме перекрытия улиц, также изменится график работы метро. Перекрытия уже привели к усиленным утренним пробкам.

Как сообщал УНИАН, штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжают активно договариваться о формате дебатов, которые состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский".