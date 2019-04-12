Звезда сериала "Сваты" выступил в оккупированном Крыму - СМИ

Российский актер из "Сватов", которому отменили запрет на въезд в Украину, выступил в аннексированном Крыму.

Российский актер Федор Добронравов, которому Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд в Украину, выступил с гастролями в аннексированном Крыму.

Как сообщили "Крым.Реалии" в керченском дворце культуры «Корабел», 8 апреля там показали запланированный ранее спектакль «Ловушка для мужа» с участием Добронравова.

Читайте такжеАктер сериала "Сваты" впервые прокомментировал новости о своей госпитализации

Через два дня, 10 апреля, Добронравов играл в этом спектакле в «Музыкальном театре Крыма» в Севастополе. Эту информацию журналистам подтвердили в севастопольском театре.

Агент российского актера Ирина Сойкина заявила, что не знает, выступил ли Федор Добронравов в оккупированном Крыму, и посоветовала уточнить информацию у крымских театров.

Напомним, в конце марта Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет сериала «Сваты». Также суд отменил запрет на въезд в Украину актеру «Сватов» Федору Добронравову.