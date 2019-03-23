Искусственные преграды для свободного выбора

Украина – одна из немногих европейских стран, где стандартное голосование по бумажным бюллетеням применяют до сих пор. С одной стороны, кажется, что в этом нет ничего страшного – подумаешь, нужно прийти и поставить где надо «галочку» или «крестик». С другой, совсем иначе воспринимается процедура голосования с бумажными бюллетенями, когда осознаешь, что только на нынешней кампании для печати этих бумаг из государственного бюджета воюющей страны выделили баснословную сумму – 165,5 миллиона гривень.

К тому же, в более развитых западных странах такой формат волеизъявления – хождение на избирательный участок лично, выстаивание в очереди, неизменное голосование в «кабинке» - уже давно считают пережитком прошлого. Более продвинутые общества все чаще экспериментируют, обращаясь к помощи техники и Интернета, заменяя привычные нам бумажные бюллетени электронными. Как это работает, почему Украина не торопится перенимать европейский опыт в этом вопросе и как будут голосовать украинцы, которые в день выборов будут за пределами своего избирательного участка или страны?

Вместо бумажного бюллетеня – экран монитора

Для многих западных стран так называемое электронное голосование уже привычное дело. Как правило, систему, разработанную в рамках каждой страны, вначале тестируют на отдельных участках и уже потом применяют на всей территории. Первопроходцем в этом стала Эстония, которая еще в 2005 году на местных выборах решилась провести у себя голосование через Интернет. Позднее электронное голосование разрешили и для выборов парламента Эстонии, а также депутатов Европарламента.

Ключом к возможности удаленного голосования стала ID-карта, которая одновременно является и документом, удостоверяющим личность, и содержит в себе электронный чип с цифровой подписью. Чтобы отдать свой голос, избирателю необходим только компьютер с доступом к Интернету, на который нужно скачать с сайта ЦИК Эстонии специальную программу избирателя, а также считыватель ID-карты. Далее человек должен ввести пароль, который закреплен за его картой и выдается в отделах миграционной службы, потом выбрать нужного кандидата из списка, а в конце закрепить свой голос, введя пароль для использования электронной цифровой подписи.

Любопытно, что эстонцы могут отдать свой голос по Сети даже досрочно - за 4-10 дней до официальной даты выборов. А также изменить свой выбор неограниченное количество раз до официального дня голосования - в этот день ни аннулировать, ни изменить свое решение уже нельзя.

В Соединенных Штатах Америки, поскольку в каждом штате действуют свои законы, применяются сразу три модели голосования – условно бумажное, полностью электронное и смешанное. Все штаты США разделены на округа – каунти, систематизированные по группам, в зависимости от применяемой технологии. Привычным нам способом с помощью бумажного бюллетеня можно проголосовать в день выборов непосредственно на избирательном участке более, чем в половине округов. Заполнить бюллетень в этих каунти можно и от руки, и машинным способом. Для такого случая на избирательных участках размещены специальные машины, в которые попадают заполненные бюллетени – избиратель либо обводит напечатанную пунктирную стрелку, либо закрашивает овал напротив имени выбранного кандидата. После этого машина считывает результаты и, в случае ошибки заполнения, оповещает об этом. При этом избирателю могут выдать новый бланк для голосования, а испорченный бюллетень пометить, кратко указав на нем причину ошибки.

На других округах установлены специальные тач-скрин машины – приборы с экранами, которые активируют представители избирательной комиссии. Для выбора человеку просто нужно найти на экране имя его кандидата и нажать кнопку выбора.

К слову, подобные электронные стационарные устройства успешно используются во Франции, Австралии, Нидерландах, Бразилии, Швейцарии, Канаде и частично в Великобритании.

Как и в Эстонии, в Америке существует процедура досрочного голосования, когда можно отдать свой голос загодя и удаленно. Проголосовать американцы могут либо на одном из восьми специально определенных участков для досрочного голосования, либо отправить бюллетень по почте на определенный e-mail.

Голосование по почте, но не электронной, а обычной, популярно и в Германии – за месяц до дня выборов избиратель получает на руки бюллетень, который он в заполненном виде может либо отправить в местный ЦИК, либо лично отнести на избирательный участок для досрочного голосования.

В Украине же о внедрении Интернет-голосования поговаривать стали немногим более года назад. Так, в январе прошлого года правительство утвердило концепцию развития цифровой экономики и общества на 2018-2020 годы, которая подразумевала и появление электронного голосования. Но, как говорится, поговорили и забыли.

«Для этого требуется долгий процесс имплементации и дискуссии относительно таких форм голосования, потому что здесь важен вопрос доверия [результатам и способам подсчета], цифровой безопасности избирательного процесса. Потому этот документ пока стоит воспринимать только как декларацию на будущее. Это не решение одного дня», - объясняет такое положение дел аналитик гражданской сети «ОПОРА» Александр Клюжев.

Очереди по незнанию

Пока об электронном голосовании украинцам приходится только мечтать. А сделать свой выбор уже много лет в нашей стране можно только на бумаге. Но и здесь возникает немало проблем и барьеров для свободного волеизъявления.

Во-первых, из-за военного конфликта на Донбассе в Украине существует довольно большая группа людей, которые физически не смогут голосовать на своем избирательном участке - жители и вынужденные переселенцы из Крыма и Донбасса.

Официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц, по данным Минсоцполитики на 18 марта, 1 363 170 человек. Всем им, прежде, чем явиться с паспортом по удобному для них адресу и проголосовать, сначала необходимо пройти процедуру временной смены места голосования без изменения избирательного адреса. Сделать это можно было с началом избирательной кампании, начиная с января текущего года. Но украинцы привыкли тянуть до последнего, а потому, за пару дней до крайнего срока подачи документов, такая регистрация превратилась в семь кругов ада. В частности, в столичных РГА образовались очереди, в которых люди проводят не 10-15 минут (в идеале, столько и может занимать процедура), а много часов. Как результат, пройти регистрацию до конца могут только самые стойкие. Большинство же не выдерживает испытаний и просто уходит, так и не подав документы.

В большинстве своем, очереди образуются там, где чиновники не предусмотрели большого наплыва граждан и не сумели перестроить свою работу так, чтобы минимизировать неудобства. К примеру, в некоторых РГА во время подачи документов возникли технические сложности, поскольку людей, желающих пройти процедуру перерегистрации, заранее не предупреждали о необходимости предоставить копии документов. Как результат, выстояв в многочасовой очереди, человек становится в еще одну – к ксероксу…

По словам же главы Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, главная причина нынешних очередей и скандалов – отсутствие разъяснительной кампании как на государственном уровне, так и на местах, о том, как и когда нужно проходить перерегистрацию, если хочешь воспользоваться своим избирательным правом. «Мы обращались к государственным органам и администраций Киева, Донецкой и Луганской областей, где проживает наибольшее количество внутренне перемещенных лиц, с тем, чтобы провести мощную разъяснительную кампанию. И, к сожалению, сейчас мы получили ситуацию, когда очень малый процент таких лиц смогли изменить место голосования. Недавно я встречал цифру в 100 тысяч человек (данные ЦИК, - УНИАН), надеюсь, что сейчас эта цифра на порядок больше. Но и она крайне мала, так как внутренне перемещенных лиц более 1,3 миллиона», - говорит он.

При этом Кошель отмечает, что место регистрации может отсутствовать у около 1 миллиона граждан. «К примеру, у тех, кто отказался от регистрации, чтобы их родственники и члены семей могли получать субсидию», - отмечает глава КИУ.

Во-вторых, многие украинцы сознательно покидают место жительства «по прописке» и отправляются жить, учиться или работать в города-миллионники или за рубеж, и также не имеют возможности проголосовать на своем участке «по прописке».

По словам Кошеля, на сегодня нет точной информации о количестве таких людей. Ведь, в отличие от переселенцев, им, помимо самого заявления о необходимости перерегистрации, нужно еще предоставить справки с места учебы или работы, на основании которых им могут сменить место голосования. Тем же, кто находится за рубежом, необходимо стать на учет в консульствах Украины и лично подать заявление о регистрации на заграничном избирательном участке. В то же время государство, вместо того, чтобы что-то предпринять для упрощения и ускорения процесса, не спешит уменьшать уровень бюрократии.

Дело в том, что очереди из желающих проголосовать далеко не всегда означают применение «грязной» технологии «каруселей». Ведь уже во время президентской кампании 2014 года проблема очередей на перерегистрацию была непосредственно связана с новыми условиями, в которых оказалась страна – аннексией Крыма и российской агрессией на Донбассе, что повлекло за собой появление миллионов людей без официальной «прописки».

За пять лет политики, призывающие украинцев жить по-новому, не сделали ничего, чтобы изменить такое положение вещей. И пока цивилизованный мир идет в ногу с прогрессом, внедряя е-голосование, миллионы украинцев простаивают в очередях, чтобы занести очередному чиновнику очередную бумажку.

Анастасия Заремба