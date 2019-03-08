Управа на домашний террор

Полтора месяца назад домашний террор в нашей стране официально стал уголовным преступлением. Теперь за систематическое домашнее насилие обидчика могут отправить на общественные работы, на несколько лет ограничить или лишить свободы.

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Первые «плоды» криминализации вопиющей, но все еще нередко замалчиваемой самими жертвами проблемы, уже есть. Так, по словам начальника управления участковых офицеров Нацполиции Сергея Алешкина, начиная с 11 января (когда изменения в Уголовный кодекс вступили в силу) по ст. 126-1 УКУ «Домашнее насилие» по всей стране заведено около пятидесяти уголовных дел. В Житомирской области, к примеру, три таких дела следствие уже даже направило на рассмотрение в суд.

«Будем из этого дальше исходить в нашей информационной политике. Обращать внимание, что есть реальная мера наказания за домашнее насилие, реальные решения судов. Чтобы доносить до сознания граждан, что избежать ответственности за насилие не удастся, если только не изменить свой подход к семейным отношениям», – подчеркивает он.

С целью выявления, профилактики и борьбы с домашним насилием в полиции запустили проект сети «Полина» – полиция против насилия. Проект подразумевает создание сети мобильных групп из полицейских различных подразделений (патрульные, участковые и сотрудники ювенальной превенции). Их задача – реагировать и оказывать помощь пострадавшим от домашнего насилия, консультировать жертв, принимать решения относительно обидчиков (от официального предупреждения до постановлений, полицейские могут составлять протокол об административном правонарушении, могут направлять на судмедэкспертизу, могут открывать уголовные производства).

Кроме того, «Полина» должна заниматься еще и профилактической работой среди лиц, которые уже состоят на учете в правоохранительных органах. То есть, нужно посещать семьи, напоминая обидчикам, мол, о них помнят. Проводить соответствующие беседы. К процессу профилактики случаев домашнего насилия привлекаются также социальные службы, службы по делам детей.

Первые пилотные мобильные группы появились еще летом 2017 года в Дарницком районе Киева, Малиновском районе Одессы, Северодонецке и продолжают работать до сих пор. В их составе около сотни полицейских. Также в тестовом режиме мобильные группы сегодня работают в Мариуполе и Славянске.

В полиции планируют, что уже в апреле-мае этого года «Полина» появится во всех областных центрах страны. По крайней мере, специалисты среди региональных полицейских уже подготовлены.

Рассказывая о подготовке специалистов, Сергей Алешкин вспоминает об анонсировании проекта в областях. Потом проводились собеседования с желающими в нем поучаствовать. Полицейских расспрашивали о мотивации и понимании проблематики домашнего насилия.

Отобранные специалисты проходили обучение в одном их трех учебных заведений системы МВД – Львовском государственном университете, Днепропетровском государственном университете и Национальной академии внутренних дел Киева.

Обучение проводили работники Национальной полиции, но также привлекались международные партнеры и эксперты, психологи, представители медицинские учреждений. По словам Сергея Алешкина, был разработан специальный спецкурс на знание нового законодательства, оказание первой медицинской помощи, психологическая подготовка. Плюс, в специальных технически оборудованных помещениях с системами видеозаписи (для дальнейшего анализа) практически обыгрывались смоделированные ситуации домашнего насилия.

Патрульная Голосеевского района Киева Ирина Василенко не так давно проходила обучение для будущей работы в мобильной группе «Полины» в Киеве. Она на службе уже три с половиной года и с семейным насилием сталкивалась немало. В разговоре с УНИАН патрульная сетует, мол, семейные случаи обычно оставались безнаказанными. Ведь, по старому законодательству, полиция могла только документировать случаи домашнего насилия и направлять в суд. Что, конечно же, делала. Однако после отъезда участкового, мужья-тираны продолжали избивать своих жен, издеваться над детьми, а внуки – над бабушками.

«Когда начали продвигать «Полину», мне стало интересно в этом поучаствовать. Я ведь знаю, что домашнее насилие – это действительно серьезная проблема для нашего государства. Привлекла реальная возможность помочь пострадавшим», – вспоминает Ирина Василенко.

Патрульная рассказывает, как на обучении прорабатывали многие полезные практические вещи: как действовать в той или иной ситуации, кому звонить, как помочь жертве: «В интерактивных комнатах наши коллеги играли семью, а мы – полицейских, которые оказывали первую помощь. Информационно разъясняли жертве, куда ей обратиться, а обидчику – какие к нему будут применены меры».

Также, по словам Василенко, их обучили использовать механизм так называемого срочного запретительного предписания.

Напомним, что эта новая для полицейских мера появилась в законе о предотвращении и противодействии домашнему насилию, который вступил в силу в январе прошлого года. Подразумевается, что полицейский, оценив риски на месте, для безопасности жертвы может применить эту меру к обидчику. Это может быть требование покинуть место жительства пострадавшего, запрет любым способом контактировать с жертвой.

На сегодняшний день, к сожалению, бланков для оформления предписания на руках у полицейских еще нет. Так что, приезжая на вызов по семейному насилию, как и прежде, составляют протокол об административном нарушении.

Сергей Алешкин говорит, что со своей стороны полиция сделала все для запуска работы этого механизма. Даже бланки уже изготовлены. Однако нужно, чтобы приказ об оценке рисков (запретительное предписание, согласно закону, выносится на основе оценки рисков в каждой конкретной ситуации) прошел государственную регистрацию. «Надеемся, что в марте это произойдет. И тогда уже с апреля полиция могла бы использовать механизм», – подчеркивает он.

Также Алешкин отмечает, что новый закон о домашнем насилии предусмотрел еще одну специальную меру для семейных обидчиков – ограничительное предписание. Эта мера подразумевает более широкий круг ограничений. Например, запрет на приближение на определенную дистанцию, переписку в любом виде, ограничение общения. Ограничительное предписания выносит суд. А его нарушение грозит уголовной ответственностью. Иллюстративный пример последних дней – в городе Балта Одесской области мужчину, который проигнорировал решение суда в течение шести месяцев приближаться к матери (систематически совершал физическое и психологическое насилие над женщиной) теперь могут посадить на два года.

Директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк, напоминает, что пострадавшие от домашнего насилия могут бесплатно получить и первичную, и вторичную правовую помощь. То есть, это правовая защита, представительство в судах и других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами, составление документов процессуального характера.

Эксперт обращает внимание, что на сегодняшний день вне закона является все, что унижает честь и достоинство человека. «Это не только побои, но и словесные оскорбления, запугивание, умышленное лишение жилья, еды, одежды, средств или документов, препятствования в получении лечения, принуждение к половому контакту и тому подобное. Даже угрозы совершения таких действий является насилием», – говорит Бонюк.

«Обидчиком может быть не только супруг / супруга. Это могут быть и бывший муж / жена, мать или отец одного из супругов, даже брат или сестра. В общем любой, связанный общим бытом или совместным проживанием», – добавляет он.

Бонюк отмечает, что механизмы предотвращения и противодействия домашнему насилию законодательно установлены. То есть, вопрос «правового поля» сегодня решен. Теперь дело за эффективным взаимодействием субъектов, работающих в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию. «А без Национальной полиции – правоохранительного органа государственной власти – это просто невозможно. Они всегда первые прибывают туда, где ситуация вышла «за пределы»», – говорит он, называя полицейскую «Полину» - «прекрасной инициативой».

В общественной организации «Ла Страда-Украина» также рады существованию в нашей стране такого проекта, как «Полина». «Но очень важно, чтобы специалистов, работающих в полицейских группах «Полина», совершенствовали в сфере обучения, в сфере развенчания гендерных стереотипов. И делать это должны не только представители Национальной полиции Украины, а также и другие организации, которые работают с пострадавшими от домашнего насилия», – убеждена директор департамента национальных «горячих линий» «Ла Страда-Украина» Алена Кривуляк.

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Насилию нет оправданий. Но защитить тех, кто скрывает свою проблему, всегда намного труднее. Директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк сообщает, что, по состоянию на 6 марта с начала текущего года в центрах и бюро правовой помощи зарегистрировано 237 обращений о домашнем насилии. 192 (81%) обращения от женщин и 45 (19%) от мужчин. Обращаясь напрямую к пострадавшим от домашнего насилия, Бонюк советует не молчать: «Хочу подчеркнуть, что говорить о домашнем насилии – не стыдно. Это единственный путь его преодолеть. Попытки «потерпеть и переждать» преимущественно только ухудшает ситуацию. Для жертв – продолжением неправомерных действий правонарушителя, так и для правонарушителей – юридическими последствиями таких действий».

Увы, многие жертвы домашнего насилия все еще живут в убеждении, что помощи им искать негде. Теперь вы знаете, что это не так. Не молчите.

Ирина Шевченко